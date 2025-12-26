Ukraine tấn công cảng dầu lớn của Nga vào ngày Giáng sinh

Ukraine cho biết họ đã tấn công một cảng nhiên liệu then chốt của Liên bang Nga ở miền Nam nước này vào ngày Giáng sinh, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát được trên các hệ thống vệ tinh giám sát của NASA.

Đám cháy bao phủ diện tích khoảng 2.000 mét vuông và được hệ thống giám sát cháy của NASA phát hiện. Ảnh: X

Kênh TVP của Ba Lan ngày 25/12 dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết các bể chứa dầu tại cảng Temryuk, thuộc vùng Krasnodar ở miền Nam Liên bang Nga, đã bốc cháy.

Đám cháy bao phủ diện tích khoảng 2.000 mét vuông và đủ sáng để được phát hiện bởi hệ thống giám sát cháy rừng bằng vệ tinh FIRMS của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng tại Temryuk, đồng thời nhấn mạnh cảng này có liên quan đến việc cung cấp hậu cần cho Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Cảng Temryuk là một trung tâm lớn về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG - hỗn hợp khí dễ cháy, chủ yếu gồm propan - C3H8 và butan -C4H10) và các sản phẩm dầu mỏ khác, và trước đây từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.

Trong một tuyên bố riêng, Ukraine cho biết họ đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow để tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở miền Nam Liên bang Nga.

Storm Shadow là loại tên lửa hành trình tầm xa do Pháp – Anh phát triển, được thiết kế cho các đòn tấn công chính xác cao, có thể phóng từ máy bay tiêm kích hoặc máy bay ném bom.

Theo phía Ukraine, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk là một trong những cơ sở cung cấp nhiên liệu lớn nhất ở miền Nam Liên bang Nga, cung cấp dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho các lực lượng của Liên bang Nga.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết các thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn trên bầu trời thủ đô Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga bổ sung rằng tổng cộng 141 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị tiêu diệt trên khắp khu vực phía Tây Liên bang Nga, vùng Moskva và một số khu vực phía Nam.