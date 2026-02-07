Bà Takaichi áp đảo đối thủ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đang vượt trội so với các đối thủ trong “cuộc chiến lan tỏa” trên mạng xã hội, theo một phân tích mới đây.

Takaichi , phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sớm, tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 7/2. Ảnh: Jiji Press

Hãng thông tấn Jiji Press đã đánh giá các bài đăng của lãnh đạo các đảng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) trong giai đoạn từ ngày 27/1 - thời điểm chiến dịch chính thức cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản dự kiến diễn ra vào 8/1 được khởi động - đến ngày 5/1, đồng thời so sánh với dữ liệu của cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 năm ngoái, sử dụng công cụ phân tích mạng xã hội Brandwatch.

Kết quả cho thấy bà Takaichi đăng tổng cộng 65 bài trong thời gian theo dõi, mỗi bài đạt trung bình khoảng 5.200 lượt chia sẻ lại. Số lượt chia sẻ được xem là thước đo mức độ lan tỏa và sức ảnh hưởng của một chính trị gia trên mạng xã hội.

Con số này vượt xa mức trung bình khoảng 200 lượt chia sẻ mỗi bài của ông Shigeru Ishiba - Chủ tịch LDP kiêm Thủ tướng đương nhiệm khi đó - trong chiến dịch bầu cử Thượng viện năm 2025.

Trong chiến dịch hiện tại, bài đăng mang thông điệp “lời kêu gọi cuối cùng của tôi” do bà Takaichi đăng hôm 5/1 đã thu hút hơn 35.000 lượt chia sẻ, cao nhất trong số các bài viết của bà.

Song song với lợi thế trên không gian mạng, đảng của Thủ tướng Takaichi nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tuần tới, theo kết quả khảo sát do báo Asahi Shimbun công bố. Kịch bản này làm gia tăng khả năng Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách chi tiêu mạnh tay và cắt giảm thuế.

Một kết quả bầu cử thuận lợi vào Chủ nhật sẽ củng cố quyền kiểm soát của bà Takaichi trong nội bộ LDP, đồng thời trao cho bà “giấy ủy nhiệm” để thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm dấy lên lo ngại về tình trạng tài chính công của Nhật Bản và đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao.

“Việc triển khai chính sách tài khóa mở rộng trong bối cảnh nền kinh tế gần đạt trạng thái toàn dụng lao động sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát” và gây suy yếu đồng yen, ông Ryutaro Kono, kinh tế trưởng phụ trách Nhật Bản của BNP Paribas, nhận định.

Theo ông Kono, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể buộc phải đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất nhằm đối phó với đồng yen suy yếu và áp lực lạm phát phát sinh từ chính sách tài khóa nới lỏng.

Khảo sát của Asahi công bố hôm 1/2 cho thấy LDP có khả năng vượt xa mốc đa số 233 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tăng đáng kể so với 198 ghế hiện nay. Nếu tính cả đối tác liên minh là Đảng Duy tân Nhật Bản (Ishin), liên minh cầm quyền có thể đạt khoảng 300 ghế.

Trong khi đó, đảng đối lập lớn nhất - Liên minh Cải cách Trung dung - đang gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ mất tới một nửa trong tổng số 167 ghế, theo Asahi.