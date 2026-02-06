Ông Trump 'hoàn toàn ủng hộ' bà Takaichi

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 tuyên bố “hoàn toàn ủng hộ” Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 8/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington, trong chuyến thăm căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại Nhật Bản ngày 28/10/2025. Ảnh: Reuters.

“Thủ tướng Takaichi là người xứng đáng được ghi nhận mạnh mẽ vì những gì bà và liên minh của mình đang làm. Tôi rất vinh dự khi được dành cho bà sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Reuters, khác với các người tiền nhiệm, ông Trump hiện có xu hướng thể hiện năng lực định hình các cuộc bầu cử ở nước ngoài. Theo giới phân tích, việc ông Trump ủng hộ bà Takaichi phù hợp với xu hướng chính trị của ông. Bà Takaichi cũng là một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và có quan điểm cứng rắn về quốc phòng.

Theo các cuộc thăm dò, liên minh cầm quyền do bà Takaichi lãnh đạo nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng ấn tượng. Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản đang rất cần sự ủng hộ của cử tri để bà có thể tiếp tục theo đuổi chính sách tài khóa bà đã đề ra.

Các khảo sát hiện cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi cùng đảng liên minh - đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) - có thể giành khoảng 300 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tăng đáng kể so với thế đa số mong manh hiện nay.

Dù bà Takaichi đang ở vị thế thuận lợi, giới quan sát cho rằng sự ủng hộ của ông Trump vẫn có sức nặng tại Nhật Bản.

“Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp tại Nhật, việc bà Takaichi được ông Trump công nhận là tín hiệu tích cực. Đối với công chúng Nhật, ông Trump cũng rất được ưa chuộng”, bà Asuka Tatebayashi, chuyên gia phân tích địa chính trị tại Ngân hàng Mizuho, nhận định.

Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản Kei Sato xác nhận Tổng thống Mỹ đã mời Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Mỹ vào ngày 19/3.

Chuyến thăm được kỳ vọng giúp hai bên tái khẳng định liên minh Nhật - Mỹ trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh chóng. Chuyến thăm của bà Takaichi diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Bắc Kinh trong tháng 4.

Theo các nguồn tin của Reuters, trong một cuộc điện đàm riêng vào tháng 11/2025, ông Trump đã đề nghị bà Takaichi không tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ muốn duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh với Bắc Kinh.

Giới chức Nhật Bản cho rằng nếu giành chiến thắng áp đảo, bà Takaichi sẽ có thêm đòn bẩy trong chính sách quốc phòng. Định hướng tăng chi tiêu để tăng cường sức mạnh quốc phòng của Tokyo có thể sẽ vấp phải chỉ trích từ Trung Quốc.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng sau phát ngôn của bà Takaichi liên quan đến Đài Loan hồi tháng 11/2025. Mối quan hệ xấu đi giữa hai nước đã tác động đến nền kinh tế Nhật Bản. Dù vậy, tỷ lệ công chúng ủng hộ bà Takaichi vẫn duy trì ở mức cao.

Trái lại, thị trường tài chính tỏ ra thận trọng hơn. Cam kết của bà Takaichi về việc tạm ngừng thu thuế tiêu thụ đối với thực phẩm, nhằm hỗ trợ các gia đình trước tình trạng lạm phát, khiến giới đầu tư lo ngại, đặt trong bối cảnh Nhật Bản đang gánh mức nợ công lớn nhất thế giới.

Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng chiến thắng của đảng LDP vẫn là kịch bản “ít xấu nhất”, bởi các đảng đối lập còn đề xuất cắt giảm thuế sâu hơn và tăng chi tiêu mạnh hơn. Bà Takaichi khẳng định sẽ từ chức nếu liên minh cầm quyền của bà mất thế đa số tại Hạ viện.

Kết quả bầu cử ngày 8/2 có thể chịu ảnh hưởng bởi tỷ lệ đi bầu của nhóm cử tri trẻ, nhóm này nhìn chung ủng hộ bà Takaichi nhưng thường tham gia bầu cử ít hơn so với nhóm cử tri lớn tuổi. Tuyết rơi kỷ lục tại một số khu vực cũng có thể làm giảm số người đi bỏ phiếu.