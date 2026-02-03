Nhật Bản: Hàng chục người thiệt mạng vì tuyết rơi bất thường

Ngày 3/2, giới chức Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày bất thường ở nước này đã gây ra 30 trường hợp tử vong trong hai tuần qua.

Tuyết rơi dày tại Toyama, Nhật Bản, ngày 5/2/2025. Ảnh: Kyodo

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa, từ ngày 20/1 đến 3/2, đã có 30 người thiệt mạng do tuyết rơi dày, trong đó có một phụ nữ 91 tuổi được tìm thấy dưới một đống tuyết cao 3 mét bên ngoài nhà ở thành phố Aomori, thủ phủ tỉnh Aomori. Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, và suy đoán rằng tuyết từ trên mái nhà đã đổ ụp xuống người nạn nhân.

Sáng 3/2, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp nội các để chỉ đạo các nỗ lực ngăn ngừa thương vong và tai nạn. Chính phủ trung ương đã triển khai quân đội giúp đỡ người dân ở Aomori, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều nơi hẻo lánh vẫn còn những đống tuyết cao tới 4,5 mét.

Trước đó, ngày 2/2, Thống đốc Aomori, ông Soichiro Miyashita cho biết đã yêu cầu quân đội cứu trợ thảm họa, đặc biệt là những người cao tuổi trong khu vực sống một mình và cần giúp đỡ dọn tuyết. Ông cho biết lượng tuyết dày hàng mét đã phủ kín mặt đất của thành phố, và các công nhân địa phương đang quá tải trong việc dọn tuyết trên đường phố và nhà cửa.

Một khối không khí lạnh mạnh đã khiến tuyết rơi dày đặc dọc theo bờ biển Nhật Bản trong những tuần gần đây, với một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.