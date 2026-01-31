Nhật - Hàn 'ngoại giao bóng bàn' hâm nóng quan hệ quốc phòng

Sau cuộc hội đàm chính thức, hai bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản đã có màn giao lưu bóng bàn thân thiện, góp phần tăng cường tin cậy và hợp tác an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro có màn giao lưu bóng bàn ngày 30/1. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, trong chuyến thăm Nhật Bản, đã có màn giao lưu bóng bàn thân thiện với người đồng cấp Nhật Bản Koizumi Shinjiro ngày 30/1, tạo nên một khoảnh khắc ngoại giao mềm hiếm thấy giữa hai bộ trưởng quốc phòng.

Ngoại giao bóng bàn

Sau khoảng 55 phút hội đàm tại căn cứ Yokosuka (tỉnh Kanagawa), hai bộ trưởng di chuyển sang một phòng họp bên cạnh, được chuẩn bị cho hoạt động giao lưu. Theo truyền thông Nhật Bản, ý tưởng đánh bóng bàn xuất phát từ Bộ trưởng Koizumi sau khi ông biết đây là sở thích thường ngày của Bộ trưởng Ahn, theo tờ Chosun Daily của Hàn Quốc.

Bước vào phòng bóng bàn, hai ông nhanh chóng tháo cà vạt, cởi áo vest và thi đấu trong trang phục sơ mi. Bộ trưởng Koizumi đưa bóng cho người đồng cấp Hàn Quốc và đề nghị: “Chúng ta thử đánh qua lại 10 lần nhé”. Sau cái cúi chào nhẹ, “trận bóng bàn Hàn - Nhật” giữa hai bộ trưởng chính thức bắt đầu.

Ở ván đầu tiên, Bộ trưởng Ahn giao bóng, loạt đánh kết thúc sau 9 pha qua lại, khiến Bộ trưởng Koizumi tiếc nuối thốt lên: “Thật đáng tiếc”.

Sang ván tiếp theo, hai bên duy trì được 16 pha liên tiếp trước khi bóng chạm lưới sau cú đánh của ông Ahn. Bộ trưởng Koizumi không ngớt lời khen: “Bóng có độ xoáy rất tốt, ông đánh hay thật”.

Sau bốn lượt giao lưu ngắn, hai bộ trưởng kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Khi được hỏi đã từng đánh bóng bàn với bộ trưởng nước nào khác hay chưa, ông Ahn cho biết đây là lần đầu tiên ông giao lưu với một bộ trưởng quốc phòng nước ngoài, dù bản thân chơi bóng bàn hàng ngày. Đáp lại, Bộ trưởng Koizumi hài hước nói: “Tôi sẽ phải luyện tập thêm”.

Không khí thân thiện giữa lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản được thể hiện qua màn giao lưu bóng bàn ngày 30/1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Diễn biến này nối tiếp chuỗi “ngoại giao mềm” giữa Seoul và Tokyo thời gian gần đây, sau màn biểu diễn trống chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nara hồi giữa tháng.

Kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Koizumi cũng thường xuyên thể hiện phong cách ngoại giao gần gũi thông qua các hoạt động thể chất với lãnh đạo quốc phòng các nước. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ở Washington ngày 15/1, hai người - có độ tuổi tương đồng - đã cùng tập luyện tại một trung tâm huấn luyện trong căn cứ quân đội Mỹ.

Nối lại hoạt động cứu nạn

Sau màn giao lưu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bộ trưởng đã thể hiện sự thân thiết thông qua việc ghi nhận kỹ năng bóng bàn của nhau, phản ánh bầu không khí cởi mở và tin cậy trong quan hệ song phương.

Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong nội dung hội đàm. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai bộ trưởng thông báo Hải quân Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã nhất trí nối lại hoạt động huấn luyện tìm kiếm - cứu nạn vì mục đích nhân đạo, đánh dấu sự trở lại của cuộc diễn tập SAREX sau 9 năm gián đoạn.

Trong cuộc gặp tại Yokosuka, Bộ trưởng Koizumi cho biết ông mong muốn đây là dịp trao đổi thẳng thắn và làm sâu sắc hơn quan hệ tin cậy lẫn nhau. Bộ trưởng Ahn khẳng định hy vọng cuộc hội đàm sẽ giúp quan hệ song phương tiến thêm một bước, NHK cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back bắt tay trước cuộc gặp tại trụ sở Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, quận Yokosuka, Tokyo (Nhật Bản) ngày 30/1. Ảnh: Reuters.

Hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp vì hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp; đồng thời thống nhất tiếp tục hợp tác song phương và ba bên với Mỹ nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Hai bộ trưởng cũng nhất trí duy trì các chuyến thăm và hội đàm thường niên để thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo một máy bay vận tải của Không quân nước này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Naha của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản tại Okinawa do phát hiện công suất động cơ suy giảm. Bộ trưởng Ahn đã bày tỏ cảm ơn Nhật Bản vì sự hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh an ninh khu vực xấu đi.

Ông bày tỏ mong muốn sớm thăm Hàn Quốc để tăng cường trao đổi và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương một cách vững chắc và chủ động.

