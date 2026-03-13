Tuyên bố của ông Trump khi giá dầu tăng vọt

|
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố này sau khi giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch sáng sớm tại Mỹ sau các cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào các tàu chở dầu.
“Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền”, ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội.
“Nhưng, điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là Tổng thống, là ngăn chặn một đế chế sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy Trung Đông, và thực sự là cả thế giới. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!”
Bài đăng của ông Trump được đưa ra ngay trước khi Lãnh tụ tối cao Iran Giáo chủ Mojtaba Khamenei đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi lên kế nhiệm cha mình.
Ông Khamenei nói rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz nên được Iran sử dụng làm đòn bẩy trong cuộc xung đột.
Vấn đề Trung Đông
