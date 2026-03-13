Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyên bố của ông Trump khi giá dầu tăng vọt

  • Thứ sáu, 13/3/2026 07:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Trump hạ thấp tính nghiêm trọng của việc giá dầu tăng vọt. Ông còn lập luận rằng nước Mỹ hưởng lợi từ sự tăng giá này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố này sau khi giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch sáng sớm tại Mỹ sau các cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào các tàu chở dầu.

“Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền”, ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội.

“Nhưng, điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là Tổng thống, là ngăn chặn một đế chế sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy Trung Đông, và thực sự là cả thế giới. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!”

Bài đăng của ông Trump được đưa ra ngay trước khi Lãnh tụ tối cao Iran Giáo chủ Mojtaba Khamenei đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi lên kế nhiệm cha mình.

Ông Khamenei nói rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz nên được Iran sử dụng làm đòn bẩy trong cuộc xung đột.

Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại cảng ở Oman Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

