Thấy gì sau thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran?

Tối 12/3, lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Hosseini Khamenei, đã có thông điệp đầu tiên gửi đến quốc dân sau khi lên nắm quyền. Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước Iran.

Lãnh đạo Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei phát đi thông điệp đầu tiên ngày 12/3. Ảnh: Reuters.

Ông Mojtaba Hosseini Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng trong những ngày kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ cao nhất của đất nước sau cái chết của cha ông, cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Hình ảnh nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, được hiển thị trên màn hình ở Tehran hôm 9/3. Ảnh: Reuters.

Thông điệp đầu tiên của ông Khamenei kể từ khi được bổ nhiệm đã được một người dẫn chương trình tin tức đọc ngày 12/3. Ông không xuất hiện trên truyền hình – đài truyền hình nhà nước Iran không đưa ra lời giải thích nào.

Trong thông điệp đầu tiên, lãnh tụ mới của Iran không đưa ra bất kỳ tín hiệu đàm phán hay giảm căng thẳng nào. Một trong những điểm chính của thông điệp là tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo đó, ông Khamenei cho biết eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, vẫn sẽ bị đóng cửa như một “công cụ gây áp lực”.

Lãnh tụ tối cao Khamenei khẳng định Tehran tin tưởng vào “tình hữu nghị” với các nước láng giềng, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước ông sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở những quốc gia đó nếu chúng không bị đóng cửa.

“Chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự này và chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm như vậy”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Trong thông điệp, Lãnh tụ tối cao Khamenei nói rằng Mỹ và Israel phải trả “bồi thường” vì tấn công Iran; đồng thời dành lời cảm ơn các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực, mà ông gọi là “Mặt trận Kháng chiến”.

Cụ thể, ông đề cập đến lực lượng Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và phong trào kháng chiến thân Iran ở Iraq, nói rằng Iran coi họ là “những người bạn tốt nhất” của mình. Ông kêu gọi các nhóm này tiếp tục chiến đấu.

Ngoài ra, lãnh tụ Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không từ bỏ việc trả thù cho vụ tấn công vào trường học Shajarat Tayyiba tại Minab, nơi Iran nói rằng 168 người đã thiệt mạng, trong đó có 110 trẻ em.

Theo đánh giá của giới quan sát, thông điệp của ông Mojtaba Hosseini Khamenei báo hiệu sự tiếp nối chiến lược của người cha quá cố trong việc đối đầu với Mỹ và Israel, Iran có thể mở ra các mặt trận mới trong cuộc chiến hiện nay.

