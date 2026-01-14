Thủ tướng Nhật và Tổng thống Hàn chơi trống sau hội đàm

Sau hội đàm tại Nara, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bất ngờ cùng đánh trống theo nhạc K-pop, tạo khoảnh khắc ngoại giao mềm hiếm thấy.

Tổng thống Hàn Quốc (trái) và Thủ tướng Nhật Bản cùng nhau chơi trống ở Nara hôm 13/1. Ảnh: Jiji.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có khoảnh khắc thư giãn hiếm thấy khi cùng nhau đánh trống sau cuộc hội đàm tại Nara, cố đô Nhật Bản và cũng là quê hương của bà Takaichi vào ngày 13/1.

Theo phía Hàn Quốc, bà Takaichi trực tiếp hướng dẫn ông Lee cách chơi trống trong buổi giao lưu ngắn, diễn ra giữa cuộc họp báo chung và bữa tối do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Hoạt động không được công bố trước trong lịch trình chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Hàn Quốc tới thành phố miền tây Nhật Bản, Yonhap cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cùng trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng: “Dynamite” của nhóm nhạc toàn cầu BTS và “Golden”, nhạc phim hoạt hình Kpop Demon Hunters từng đoạt giải Quả cầu vàng tại Mỹ.

“Khi gặp ông ấy bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Lee nói với tôi rằng được chơi trống là một ước mơ. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị điều này như một món quà bất ngờ”, bà Takaichi chia sẻ trên mạng xã hội.

Cả hai cũng mặc áo đôi màu xanh nước biển do phía Nhật Bản chuẩn bị, in quốc kỳ và tên của mỗi lãnh đạo, càng làm nổi bật không khí thân mật của buổi giao lưu - điều hiếm thấy trong các hoạt động ngoại giao cấp cao.

Đáp lại, Tổng thống Lee bày tỏ sự thích thú với món quà đặc biệt, dù thừa nhận phần trình diễn của mình có phần vụng về.

“Dù nhịp điệu có thể chưa đều, trái tim chúng ta vẫn đồng điệu và cùng cố gắng bắt nhịp với nhau. Cũng như cách chúng ta sẽ xây dựng quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới tương lai bằng sự chân thành”, ông viết trên mạng xã hội X.

Kết thúc buổi giao lưu, bà Takaichi tặng ông Lee cặp dùi trống làm kỷ niệm. Hai nhà lãnh đạo ký tên lên dùi trống rồi trao cho nhau, khép lại khoảnh khắc mang đậm màu sắc văn hóa và cá nhân.

Ông Kim Nam-joon, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết hoạt động đánh trống do phía Nhật Bản sắp xếp nhằm thể hiện sự gắn kết giữa hai nhà lãnh đạo.

“Sự kiện này đã biến cuộc gặp chính thức thành một khoảnh khắc giao lưu văn hóa độc đáo”, ông nói.

Bà Takaichi vốn được biết đến là người từng chơi trống trong một ban nhạc heavy metal thời còn là sinh viên đại học. Một trong những ca khúc yêu thích của bà là “Burn” của ban nhạc rock Anh Deep Purple.