Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án 20 tháng tù

Phán quyết 20 tháng tù với bà Kim Keon Hee được đưa ra chỉ vài tuần trước khi tòa án công bố bản án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc nổi loạn vì áp đặt thiết quân luật.

Ngày 28/1, Tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 20 tháng tù giam vì tội tham nhũng, trong bối cảnh dư luận đang chờ phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ban bố thiết quân luật cách đây một năm, AP đưa tin.

Theo phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul, bà Kim Keon Hee bị kết tội nhận quà biếu từ Giáo hội Thống nhất (Unification Church) để đổi lấy các ưu ái trong hoạt động kinh doanh.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Reuters.

Bản án này gây bất ngờ lớn, bởi trước đó công tố viên đặc biệt từng đề nghị mức án lên tới 15 năm tù đối với bà Kim, liên quan đến hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như nhận hối lộ, thao túng giá cổ phiếu và vi phạm luật tài trợ chính trị.

Tuy nhiên, tòa án đã tuyên bà Kim vô tội đối với các cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và vi phạm luật tài trợ chính trị, với lý do không đủ chứng cứ để buộc tội.

Luật sư bào chữa cho biết phía bị cáo tôn trọng phán quyết của tòa và sẽ cân nhắc khả năng kháng cáo trong thời gian tới.

Phán quyết đối với bà Kim được đưa ra khoảng ba tuần trước khi tòa án công bố bản án trong vụ xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang đối mặt với cáo buộc “nổi loạn” vì quyết định áp đặt thiết quân luật ngắn hạn vào tháng 12/2024.

Trong diễn biến liên quan, một công tố viên đặc biệt khác thậm chí đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc đang làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc.