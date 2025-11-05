Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thừa nhận nhận quà hai túi Chanel

Trước cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee lần đầu thừa nhận đã nhận hai túi Chanel song nói rằng bà không nhận vòng cổ Graff và bác bỏ mọi yếu tố vụ lợi.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 5/11 đã chính thức thừa nhận việc nhận hai túi xách Chanel từ thầy pháp Jeon Seong Bae, người được biết đến với biệt danh Geonjinvà có liên hệ với Giáo hội Thống nhất.

Đây là lần đầu tiên bà Kim công khai xác nhận hành vi này kể từ khi bị khởi tố với cáo buộc nhận quà biếu trị giá hơn 57 nghìn USD , theo tờ Chosun Daily.

“Tôi thành thật xin lỗi vì những thiếu sót của bản thân”, bà Kim nói trong một thông cáo do nhóm pháp lý của bà công bố. Tuy nhiên, bà phủ nhận hoàn toàn cáo buộc nhận vòng cổ Graff, một món quà được cho là nằm trong danh sách hiện vật của vụ án. “Tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ món đồ trang sức nào như vậy”.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee trước khi bị bắt giữ vào tháng 8. Ảnh: News1.

Theo cáo trạng, bà Kim đã nhận hai túi Chanel trị giá hơn 8.700 USD và 5.500 USD được ông Jeon gửi tặng. Nhóm pháp lý của bà thừa nhận: “Với tư cách là phu nhân của một công chức cấp cao, bà Kim lẽ ra phải thận trọng hơn. Bà rất hối tiếc vì hành động chưa đúng mực khiến công chúng thất vọng”.

Ban đầu, bà Kim được cho là đã từ chối quà tặng nhưng sau khi được ông Jeon thuyết phục, bà đã nhận và sau đó đổi hai túi này lấy sản phẩm khác cùng thương hiệu thông qua cựu trợ lý tổng thống Yoo Kyung Ok, theo Chosun Daily.

Phía bà Kim cũng cho rằng các món đồ nói trên không được sử dụng và đã được hoàn trả đầy đủ cho ông Jeon.

Tuy nhiên, trong phiên tòa tháng trước, ông Jeon làm chứng rằng đã nhận hai túi Chanel và một vòng cổ Graff từ ông Yun Young Ho, cựu lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, rồi nhờ người chuyển lại cho bà Kim.

“Tôi nghe trực tiếp qua điện thoại rằng bà Kim đã nhận được chúng”, ông Jeon khai trước tòa.

Đáp lại, nhóm pháp lý của bà Kim khẳng định không có bất kỳ sự trao đổi lợi ích hay yêu cầu đặc quyền nào liên quan đến các món quà này: “Luật sư đặc biệt cho rằng quà được đưa để đổi lấy ân huệ, song không hề có yêu cầu nào được chuyển tới bà Kim”.

Các luật sư cũng dẫn lời ông Yun: “Không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào gửi tới bà Kim hoặc cựu Tổng thống Yoon”. Theo lập luận của nhóm bào chữa, những lời nói mang tính thiện chí của các bên liên quan không đủ cấu thành yếu tố tội hối lộ môi giới.

Bà Kim bị truy tố vào tháng 8 với cáo buộc nhận quà trị giá tổng cộng hơn 57 nghìn USD , bao gồm hai túi Chanel, vòng cổ Graff và các lợi ích có liên quan đến Giáo hội Thống nhất.

Ngoài ra, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc còn bị cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors. Hiện bà đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ phía nam Seoul và mới đây đã xin tại ngoại với lý do sức khỏe suy giảm.