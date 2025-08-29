Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cùng cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã chính thức bị truy tố hôm 29/8 trong loạt cuộc điều tra liên quan đến chính quyền của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ AP, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu cho biết, bà Kim bị cáo buộc vi phạm luật thị trường tài chính, luật tài trợ chính trị và nhận hối lộ - chỉ hai tuần sau khi tòa án ra lệnh bắt giữ bà.

Một nhóm công tố khác do bà Cho Eun Suk phụ trách khẳng định, ông Han phải đối mặt với cáo buộc tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật của ông Yoon - hành động mà các điều tra viên coi là “nổi loạn”. Ngoài ra, ông Han còn bị truy tố vì làm giả, hủy hoại tài liệu chính thức và khai man trước tòa.

Ông Yoon đã bị Quốc hội phế truất hồi tháng 4 và bị tái bắt giữ tháng trước liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ban hành hồi tháng 12. Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Lee Jae Myung, thuộc đảng Tự do, đã mở ba cuộc điều tra đặc biệt nhằm vào ông Yoon cùng các cộng sự.

Không chỉ cựu bộ trưởng quốc phòng, nhiều tướng lĩnh quân đội và sĩ quan cảnh sát cũng đã bị bắt giữ do dính líu đến kế hoạch thiết quân luật.

Tại cuộc họp báo truyền hình, Phó công tố viên đặc biệt Park Ji Young cho rằng ông Han là quan chức cấp cao duy nhất có thể ngăn chặn kế hoạch áp đặt thiết quân luật của ông Yoon. Thay vì làm điều đó, ông lại “tích cực” thúc đẩy việc thông qua sắc lệnh tại phiên họp Hội đồng Nội các, nhằm tạo “tính hợp pháp về thủ tục” cho quyết định này.

Dù vậy, ông Han khẳng định từng trực tiếp bày tỏ với ông Yoon rằng ông phản đối kế hoạch thiết quân luật.

Ngoài ra, bà Kim và ông Yoon còn bị nghi đã gây sức ép để đảng Quyền lực Nhân dân - một chính đảng bảo thủ - lựa chọn ứng viên ưa thích trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội năm 2022.

Nghi ngờ này gắn liền với môi giới bầu cử Myung Tae Kyun, người bị cáo buộc đã tiến hành các khảo sát dư luận miễn phí nhưng sử dụng dữ liệu bị thao túng, qua đó có thể giúp ông Yoon thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ nội bộ đảng trước khi trở thành tổng thống.

Đầu tháng này, bà Kim từng công khai xin lỗi vì gây lo ngại trong xã hội, nhưng cũng ngầm phủ nhận cáo buộc, tự nhận mình là “một người chẳng có gì quan trọng.”

Trong tuyên bố mới nhất gửi qua luật sư ngày 29/8, bà Kim không đề cập trực tiếp đến các tội danh, song chỉ trích truyền thông đã đưa tin những nghi vấn “như thể đó là sự thật được xác nhận”. Bà cho biết sẽ “âm thầm tham dự phiên tòa.”

Ông Han, người từng giữ chức thủ tướng - vị trí quyền lực số hai tại Hàn Quốc - được ông Yoon bổ nhiệm và trở thành lãnh đạo lâm thời sau khi ông Yoon bị luận tội hồi giữa tháng 12.

Sau khi Tòa Hiến pháp chính thức phán quyết phế truất ông Yoon, ông Han lẽ ra phải tiếp tục điều hành chính phủ lâm thời cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6. Tuy nhiên, ông bất ngờ từ chức để tham gia tranh cử với tư cách ứng viên của đảng, nhưng cuối cùng thất bại trong việc giành đề cử.