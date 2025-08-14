Túi xách, đồng hồ 'tố cáo' cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Những món quà xa xỉ từ kim cương, đồng hồ tới giày hiệu đang khiến cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee trở thành tâm điểm điều tra đặc biệt của công tố viên.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 12/8 để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị. Ảnh: Reuters.

Tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giam bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau phiên điều trần tối 12/8. Bà Kim bị cáo buộc liên quan đến các tội danh từ gian lận chứng khoán, nhận hối lộ đến lạm dụng ảnh hưởng bất hợp pháp, dù bà phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Đặc biệt, cuộc điều tra thu hút sự chú ý dư luận khi hàng loạt món đồ xa xỉ bị cáo buộc được tặng cho bà trong giai đoạn ông Yoon Suk Yeol tiến thân vào Nhà Xanh và cả khi giữ cương vị tổng thống.

Danh sách này bao gồm dây chuyền kim cương, đồng hồ cao cấp và giày thiết kế hàng hiệu, theo Korea Herald.

Một trong những món quà nổi bật nhất là dây chuyền kim cương của hãng Van Cleef & Arpels, từng được bà Kim đeo khi tháp tùng Tổng thống Yoon trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6/2022.

Chiếc dây chuyền “Snowflake Pendant” được chế tác từ vàng trắng 18K, đính kim cương cắt tròn tinh xảo, hiện được niêm yết trên trang web chính thức của Van Cleef & Arpels với giá khoảng 83,5 triệu won ( 60.400 USD ). Tuy nhiên, thời điểm bà Kim sử dụng, giá bán lẻ vào khoảng 60 triệu won.

Ban đầu, Văn phòng Tổng thống khẳng định bà Kim chỉ mượn dây chuyền từ một người quen. Nhưng trong văn bản gửi công tố viên hồi tháng 5, bà Kim lại cho biết đây là hàng giả.

Trong buổi thẩm vấn ngày 6/8, bà khai đã mua món đồ nhái này tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2010 để tặng mẹ, sau đó mượn lại cho chuyến đi NATO.

Tuy nhiên, ngày 12/8, nhóm điều tra tiết lộ đã thu thập lời khai từ Công ty Xây dựng Seohee, xác nhận chính doanh nghiệp này đã mua và tặng dây chuyền cho bà Kim. Cơ quan điều tra cũng cho biết họ đã thu giữ vật chứng là chiếc dây chuyền.

Bên cạnh đó, một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin cũng đang nằm trong diện điều tra. Các điều tra viên nghi ngờ mẫu đồng hồ “Historiques American 1921” - trị giá khoảng 54 triệu won tại một cửa hàng ở Seoul vào tháng 9/2022 - được một doanh nhân họ Seo trao cho bà Kim.

Người này nói đã mua với giá ưu đãi 35 triệu won nhờ “giảm giá VIP” và chỉ “làm giúp việc riêng” cho cựu đệ nhất phu nhân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng món quà có thể liên quan đến lợi ích kinh doanh, bởi ngay sau đó, công ty của ông Seo đã ký hợp đồng với Văn phòng Tổng thống triển khai chương trình thí điểm sử dụng chó robot cho nhiệm vụ an ninh. Kế hoạch trị giá 800 triệu won của Cơ quan An ninh Tổng thống sau đó bị hủy bỏ khi tờ Hankyoreh đưa tin.

Khám xét nhà bà Kim và người thân, điều tra viên còn phát hiện thêm nhiều hàng xa xỉ khác, trong đó có giày Chanel - nghi được tặng từ những cá nhân liên quan đến tổ chức Tôn giáo Liên minh Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới.

Tuy nhiên, kích cỡ đôi giày gây thắc mắc: size 39 châu Âu (tương đương 245-255 mm) nhỏ hơn cỡ chân được cho là 260 mm của bà Kim.

Trước đó, bà Kim từng vướng tranh cãi khi nhận một túi xách Christian Dior trị giá 3 triệu won từ một mục sư người Hàn tại Mỹ năm 2022. Cuộc gặp được ghi lại bằng camera giấu kín và công bố trên mạng vào tháng 11/2023. Song, cơ quan công tố kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ việc.