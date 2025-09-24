Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hầu tòa vì nhận hối lộ túi hàng hiệu

Bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ra hầu tòa ngày 24/9, bắt đầu quá trình xét xử cáo buộc nhận hối lộ và thao túng cổ phiếu.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Reuters

Bà Kim đến Tòa án Trung tâm Seoul trong bộ vest đen, đeo khẩu trang che kín mặt. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào tháng 8. Phát biểu ngắn gọn trước tòa, bà Kim xác nhận thông tin cá nhân và đưa ra một số yêu cầu về quá trình xét xử.

Một công tố viên đã đọc các cáo buộc nhằm vào bà Kim, bao gồm cáo buộc thao túng cổ phiếu, vi phạm luật gây quỹ chính trị và nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc.

Luật sư của bà Kim phủ nhận tất cả các cáo buộc, và cho biết các công tố viên đã không chia sẻ chi tiết về bằng chứng mà họ thu thập được.

Nếu bị kết án với bất kỳ cáo buộc nào, bà Kim sẽ phải đối mặt với các hình phạt từ phạt tiền đến tối đa 5 năm tù giam.

Vụ bê bối của bà Kim bắt nguồn từ chiếc túi Dior mà bà nhận được từ một mục sư. Quá trình này được ghi lại bằng camera giấu kín. Vụ việc đã phủ bóng lên nhiệm kỳ tổng thống của ông Yoon, cho đến khi ông tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12 dẫn đến việc ông bị cách chức. Ông Yoon đang bị xét xử về tội nổi loạn và đã bị giam giữ kể từ tháng 7.

Hôm 23/9, bà Han Hak-ja - lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc - đã bị bắt với cáo buộc chỉ đạo giáo hội của mình hối lộ bà Kim để đổi lấy lợi ích chính trị.

Các công tố viên cho biết, giáo hội đã tặng bà Kim hai chiếc túi Chanel, một chiếc vòng cổ Graff và một bộ quà tặng nhân sâm Hàn Quốc, ước tính tổng trị giá khoảng 80 triệu won.

Tuy nhiên, luật sư của bà Kim cho biết, cựu đệ nhất phu nhân không nhận bất kỳ món quà nào trong số đó.