Bà Kim Keon Hee khiến Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng thiết quân luật?

Hàng loạt cáo buộc tham nhũng và can thiệp chính trị nhằm vào cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đang làm dấy lên nghi vấn bà là yếu tố thúc đẩy khủng hoảng thiết quân luật Hàn Quốc.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee và Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên Hàn Quốc hiện nghi ngờ rằng quyết định tính đến phương án thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể xuất phát từ nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ người vợ bị cáo buộc can thiệp chính trị và đối mặt nguy cơ ngồi tù, Reuters cho biết.

Hàng loạt cáo buộc tham nhũng và lạm quyền liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đang làm dấy lên lo ngại về việc một nhân vật ngoài bầu cử lại có thể thao túng vận hành bộ máy nhà nước.

Nhiều nhà điều tra và giới phân tích đặt câu hỏi liệu bà Kim có lợi dụng vị trí sát cạnh tổng thống để can dự vào các quyết định nhân sự, thậm chí can thiệp các cuộc điều tra hình sự, trong đó có vụ liên quan trực tiếp đến chính bà và có thể tác động đến kế hoạch thiết quân luật đầy rủi ro của ông Yoon.

Giáo sư khoa học chính trị Ha Sang Bok nhận định rằng từ lâu đã có nghi vấn bà Kim hành xử như người nắm quyền lực cao nhất, vượt khỏi vai trò lễ nghi truyền thống của một đệ nhất phu nhân.

“Bà ấy đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống chỉ huy chính thức trong nhiệm kỳ của ông Yoon và tạo ra một hình mẫu đệ nhất phu nhân lệch chuẩn”, ông nói.

Mạng lưới quyền lực ngầm và dấu hiệu can thiệp điều tra

Những tiết lộ gần đây cho thấy sự tồn tại của một “trung tâm quyền lực trong bóng tối”, nơi quyền lợi cá nhân hòa lẫn với chức trách công, làm méo mó quy trình vận hành của chính phủ.

Công tố viên đã thu thập bằng chứng cho thấy bà Kim từng can thiệp nhằm ngăn chặn cuộc điều tra đối với chính mình, và vào năm 2023 nhận một chiếc túi xách hàng hiệu Pháp trị giá 2,6 triệu won ( 1.800 USD ) từ vợ lãnh đạo đảng cầm quyền khi đó. Hành động này bị xem là đổi chác chính trị trắng trợn.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đến phiên tòa xét xử đầu tiên về các cáo buộc tham nhũng tại Tòa án Trung tâm Quận Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Một trong những bằng chứng gây tranh cãi nhất là tin nhắn bà Kim gửi cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung Jae vào tháng 5 năm ngoái, hỏi về tiến độ điều tra các cáo buộc tham nhũng và thao túng cổ phiếu liên quan đến bà.

Tin nhắn được gửi chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp bất ngờ thay đổi toàn bộ nhóm điều tra - một quyết định bị chỉ trích là nhằm vô hiệu hóa quá trình truy xét và che chắn bà Kim.

Phe đối lập bác bỏ giải thích của đội ngũ pháp lý bà Kim rằng việc điều chuyển nhân sự “là bình thường”. Nghị sĩ Seo Young Kyo của Đảng Dân chủ tuyên bố: “Đúng như chúng tôi nghi ngờ từ đầu, Kim Keon Hee đã chỉ đạo tất cả”.

Sau đợt thay đổi nhân sự, hồ sơ của bà Kim âm thầm khép lại sau một cuộc thẩm vấn kín tại “nhà an toàn”, nơi các quan chức bị yêu cầu nộp điện thoại trước khi vào - thông tin khi lộ ra đã gây phẫn nộ và củng cố nghi ngờ về một chiến dịch che đậy, Korea Times cho biết.

Công tố viên đặc biệt cũng đang xem xét liệu cựu bộ trưởng tư pháp có cung cấp tin mật cho bà Kim về một cuộc điều tra khác liên quan đến nghi vấn bà thao túng quá trình lựa chọn ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 - thêm một dấu hiệu về mạng lưới chỉ đạo phi chính thức hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý.

Bê bối của bà Kim có thúc đẩy kế hoạch thiết quân luật?

Phó Công tố viên đặc biệt Park Ji Young ngày 26/11 đã xác nhận cơ quan điều tra đang xem xét khả năng bê bối xoay quanh bà Kim đã góp phần dẫn tới quyết định tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon - một động thái được cho là nhằm bảo vệ vợ khỏi rủi ro pháp lý.

Cựu Tổng thống Yoon bị truy tố với cáo buộc “nổi loạn” vì âm mưu đảo chính, trong khi nhiều phụ tá thân cận, gồm bộ trưởng tư pháp và các chỉ huy quân sự cấp cao, cũng đối mặt cáo buộc hình sự.

Lệnh thiết quân luật được cựu Tổng thống Yoon ban bố ngày 3/12/2024. Ảnh: Reuters.

Trong phiên luận tội hồi tháng 2, cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong Sik khai rằng ông Yoon từng viện dẫn “vấn đề gia đình” khi giải thích cho kế hoạch thiết quân luật. Ông nhớ lại việc bị triệu tập đến một nhà an toàn 3 giờ trước khi sắc lệnh được ban hành, đồng thời lồng ghép những đề cập bí ẩn về “vấn đề gia đình”.

Hiện cả ông Yoon và bà Kim đều bị tạm giam, đối mặt hàng loạt cáo buộc: ông Yoon bị buộc lạm quyền và chủ mưu đảo chính bất thành, còn bà Kim đối diện nhiều tội danh tham nhũng và lạm quyền.

Ngày 27/11, các công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo vì vai trò ủng hộ kế hoạch thiết quân luật - mức đề nghị đầu tiên trong số hàng chục bị cáo liên quan vụ đảo chính.

Chìm trong quyền lực và bê bối

Tính đến nay, 15 người đã bị bắt và truy tố trong các vụ án liên quan đến bê bối tham nhũng và thao túng cổ phiếu quanh bà Kim. Phán quyết về cáo buộc bà can dự thao túng cổ phiếu, nhận hối lộ và can thiệp bầu cử có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 1, trong khi bản án của ông Yoon dự kiến được tuyên tháng kế tiếp.

Ông Yoon đã bị phế truất do nỗ lực giành quyền lực thông qua thiết quân luật, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm vào tháng 6, đưa ông Lee Jae Myung lên nắm quyền. Các phiên tòa đang diễn ra sẽ quyết định liệu cú sốc chính trị này có được tiếp nối bằng một cuộc “thanh lọc” pháp lý tương xứng hay không.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Yoon Kun Young cáo buộc ông Yoon Suk Yeol từng say xỉn đến mức phải được nhân viên an ninh khiêng ra trong một buổi họp tình báo hồi tháng 2/2023.

Ông cũng nêu lại cáo buộc rằng cựu tổng thống dùng đoàn xe nghi binh để tạo hình ảnh đúng giờ, trong khi bí mật đi đường hầm và dùng phòng xông hơi để giải rượu.

Luật sư của ông Yoon hiện chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc này.