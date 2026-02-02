AI bóp méo video tranh cử, bầu cử Nhật dậy sóng

Một video vận động tranh cử tại Nhật Bản bị chỉnh sửa bằng AI và lan truyền mạnh trên mạng xã hội đang làm dấy lên lo ngại về thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới nhận thức cử tri.

Một phiên bản bị chỉnh sửa của đoạn “phát sóng vận động tranh cử” do Liên minh Cải cách Trung dung Nhật Bản phát hành cho cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2 đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X, làm dấy lên lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tính công bằng của bầu cử, theo Japan News.

Đoạn video đã bị can thiệp bằng AI để tạo hình ảnh hai đồng chủ tịch đảng là ông Yoshihiko Noda và ông Tetsuo Saito cùng nhau nhảy múa. Chỉ trong thời gian ngắn, video này đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem.

Theo các chuyên gia, việc chỉnh sửa và lan truyền những nội dung như vậy có thể làm sai lệch nhận thức của cử tri, từ đó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Tại Nhật Bản, các ứng viên quốc gia và địa phương, cũng như các đảng phái chính trị, thường sử dụng các chương trình phát sóng vận động trên truyền hình và radio để trình bày cương lĩnh, quan điểm của mình.

Noda Yoshihiko (bên trái) và Saito Tetsuo (bên phải), đồng đại diện của Liên minh Cải cách Ôn hòa. Ảnh: Reuters

Luật Bầu cử các chức vụ công của Nhật Bản quy định các chương trình vận động phải được phát sóng nguyên bản, không cắt ghép. Tuy nhiên, luật hiện hành lại chưa có điều khoản cấm cử tri chỉnh sửa nội dung đó rồi đăng tải lại trên mạng xã hội.

Trong phiên bản gốc của đoạn phát sóng, ông Noda và ông Saito trình bày chính sách, đồng thanh kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng của mình, trước khi cúi chào phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Ngược lại, trong phiên bản bị chỉnh sửa, hai ông bị dựng cảnh đẩy ngã bục phát biểu, đứng dậy và cầm quạt nhảy múa.

Đoạn video chỉnh sửa được đăng tải vào sáng 30/1 bởi một tài khoản cá nhân được cho là ở Nhật Bản, đạt hơn 1,6 triệu lượt xem chỉ đến trưa 31/1. Nhiều người dùng đã để lại bình luận chỉ trích, cho rằng video này có thể phủ bóng đen lên tính công bằng của cuộc bầu cử.

Đến ngày 31/1, tài khoản đăng tải đã gỡ bỏ video và thừa nhận nội dung đã bị chỉnh sửa bằng AI. Chủ tài khoản cũng gửi lời xin lỗi, thừa nhận hành động này là thiếu suy nghĩ và không phù hợp, đồng thời cho biết mục đích ban đầu chỉ là “cho vui”.

Ông Noda Yoshihiko và ông Saito Tetsuo trong trang phục Trung Quốc do video AI tạo nên. Ảnh: X.

Báo Yomiuri Shimbun cho biết đã đề nghị phỏng vấn chủ tài khoản nhưng chưa nhận được phản hồi tính đến tối 31/1.

Một người phát ngôn của Liên minh Cải cách Trung dung bày tỏ thất vọng sâu sắc, cho rằng hành động này đi ngược lại mục tiêu của các chương trình vận động tranh cử, vốn nhằm truyền tải chính xác quan điểm và chính sách của một chính đảng.

Trong một vụ việc khác liên quan đến cuộc bầu cử lần này, hình ảnh một ứng viên của đảng đối lập khác vẫy tay trên đường phố trước thời điểm chính thức khởi động chiến dịch cũng bị chỉnh sửa bằng AI, khiến người này xuất hiện trong trang phục áo ba lỗ.

Giáo sư Harumichi Yuasa, chuyên gia luật thông tin và hệ thống bầu cử tại Đại học Meiji, cảnh báo rằng các video giả mạo liên quan đến vận động tranh cử có thể khiến người xem dễ tin là thật.

“Nếu các tuyên bố chính trị, chính sách hay sự kiện bị bóp méo, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phán đoán của cử tri và làm méo mó tiến trình bầu cử”, ông nhấn mạnh.