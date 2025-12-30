Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Zelensky: Mỹ đề nghị đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm

  • Thứ ba, 30/12/2025 07:03 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ đã đề nghị cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh “vững chắc” trong 15 năm với khả năng gia hạn. Nhưng Kyiv mong muốn thời gian này kéo dài hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/12 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột gần 4 năm với Nga đang đến gần hơn bao giờ hết.

Theo Tổng thống Zelensky, vấn đề lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga kiểm soát là những phần chưa được giải quyết của kế hoạch hòa bình.

Ông nói thêm rằng, Kyiv coi vấn đề đảm bảo an ninh là ưu tiên hàng đầu. Và sự hiện diện của quân đội quốc tế ở Ukraine là một phần cần thiết của các đảm bảo đó.

“Nếu không có đảm bảo an ninh, cuộc chiến này không thể được coi là thực sự kết thúc. Chúng ta không thể thừa nhận rằng nó đã kết thúc, vì vẫn còn nguy cơ tái diễn xung đột”, ông Zelensky nói ngày 29/12.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với Tổng thống Mỹ Trump, rằng đề nghị đảm bảo an ninh trong 15 năm là quá ngắn đối với Kyiv. “Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi thực sự muốn xem xét khả năng 30, 40, 50 năm. Tổng thống Mỹ nói rằng ông ấy sẽ suy nghĩ về điều đó”.

Ông Zelensky nhắc lại, rằng Kyiv sẵn sàng cho “bất kỳ” hình thức gặp gỡ nào, kể cả với ông Putin nếu cần thiết. Nhưng ông vẫn cho rằng người đứng đầu Điện Kremlin không muốn hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp với các quan chức châu Âu và Mỹ tại Ukraine trong “những ngày tới” để cùng soạn thảo các văn kiện chấm dứt xung đột.

Ông nói thêm, bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II “phải được Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu ký kết”.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/tong-thong-zelensky-my-de-nghi-dam-bao-an-ninh-cho-ukraine-trong-15-nam-post1808846.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Zelensky Donald Trump Mỹ Nga Ukraine Mỹ Nga xung đột an ninh

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

5% 'sinh tu' trong tien trinh hoa dam Ukraine hinh anh

5% 'sinh tử' trong tiến trình hòa đàm Ukraine

16:57 29/12/2025 16:57 29/12/2025

0

Ông Trump cho biết tiến trình hòa đàm Ukraine đã hoàn tất khoảng 95%, nhưng phần còn lại liên quan an ninh, lãnh thổ có thể quyết định thành bại của toàn bộ thỏa thuận.

Kich ban chien su Nga - Ukraine nam 2026 hinh anh

Kịch bản chiến sự Nga - Ukraine năm 2026

09:58 29/12/2025 09:58 29/12/2025

0

Hiện có 4 kịch bản cho việc kết thúc xung đột Nga - Ukraine. Một số người dân Ukraine bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt để được tận hưởng cuộc sống bình yên.én

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý