Nguyên nhân máy bay Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nguyên nhân hai chiếc máy bay Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông có thể xuất phát từ nhiên liệu bị nhiễm bẩn.

Tiêm kích F/A-18F chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Nimitz trên Thái Bình Dương ngày 4/4. Ảnh: US Navy.

Hai chiếc máy bay - trực thăng MH-60R Sea Hawk và tiêm kích F/A-18F Super Hornet - đã rơi xuống Biển Đông chỉ trong vòng 30 phút hôm 26/10, đều thuộc biên chế của tàu sân bay USS Nimitz. Tất cả thành viên phi hành đoàn đều được cứu sống an toàn.

“Họ sẽ sớm báo lại cho tôi. Tôi nghĩ họ có thể tìm ra nguyên nhân. Có thể là do nhiên liệu kém chất lượng. Điều này khá bất thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó”, ông nói với các phóng viên khi đang di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một.

Khi được hỏi liệu có khả năng “bị phá hoại” hay không, ông Trump bác bỏ giả thuyết này và tiếp tục nhấn mạnh nghi ngờ về “nhiên liệu bẩn”. Một quan chức Hải quân Mỹ cũng cho biết với War Zone rằng “chúng tôi không tin có yếu tố xấu nào liên quan”.

Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) - đơn vị phụ trách các hoạt động hải quân ở khu vực Biển Đông - từ chối bình luận về phát biểu của ông Trump và chuyển câu hỏi đến Nhà Trắng. Hiện chưa có phản hồi chính thức.

Theo thông tin từ PACFLEET, vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 14h45 (giờ địa phương) khi chiếc MH-60R Sea Hawk của phi đội HSM-73 “Battle Cats” rơi xuống vùng biển Biển Đông trong lúc thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu Nimitz. Toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 11 cứu hộ an toàn.

Khoảng 30 phút sau, một chiếc F/A-18F Super Hornet của Phi đội tiêm kích VFA-22 “Fighting Redcocks” cũng gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ tương tự. Hai phi công kịp thời phóng ghế và được cứu an toàn. PACFLEET xác nhận toàn bộ nhân sự đều an toàn và ổn định sức khỏe, nguyên nhân đang được điều tra.

Các chuyên gia cho biết, nhiên liệu bị nhiễm nước hoặc tạp chất có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho động cơ máy bay, thậm chí dẫn đến mất kiểm soát trong khi bay. Việc kiểm tra chất lượng nhiên liệu luôn là một phần bắt buộc trong các cuộc điều tra tai nạn hàng không, dù là quân sự hay dân sự.

Đặc biệt, hoạt động hàng không trên tàu sân bay có đặc thù riêng khi nhiên liệu được nạp và lưu trữ trực tiếp trên tàu - quá trình có thể diễn ra khi tàu đang hoạt động giữa biển hoặc trong cảng. Do đó, các tàu sân bay Mỹ thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nhiên liệu ở nhiều khâu trong quy trình tiếp nhiên liệu.

Tàu sân bay USS Nimitz đã gặp phải hai sự cố hàng không trong một thời gian ngắn ở Biển Đông vào ngày 26/10. Ảnh: USN.

USS Nimitz là tàu sân bay lâu đời nhất của Hải quân Mỹ, hiện trong hành trình cuối cùng trước khi chính thức ngừng hoạt động vào năm tới. Con tàu đang trở về cảng nhà tại căn cứ Kitsap (bang Washington) sau nhiều tháng triển khai tại Trung Đông, nơi nó tham gia vào các hoạt động ứng phó với các vụ tấn công tàu hàng thương mại của phiến quân Houthi ở Yemen.

Được đưa vào hoạt động năm 1975 với số hiệu CVN-68, Nimitz là tàu đầu tiên thuộc lớp cùng tên, được thiết kế dựa trên kinh nghiệm từ tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên của Mỹ - USS Enterprise (CVN-65).

Hải quân Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc dỡ bỏ Nimitz từ năm 2023. Tập đoàn Huntington Ingalls Industries, chi nhánh Newport News Shipbuilding, đã nhận nhiều hợp đồng chuẩn bị cho quá trình tháo dỡ và xử lý nhiên liệu hạt nhân của con tàu.

Hiện vẫn chưa thể kết luận liệu “nhiên liệu bẩn” có phải là nguyên nhân chính khiến hai máy bay rơi liên tiếp hay không. Theo quy trình, việc điều tra các vụ tai nạn hàng không quân sự của Mỹ thường kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, trước khi có kết luận chính thức.