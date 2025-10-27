Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiêm kích Hải quân Mỹ rơi xuống biển Đông

  • Thứ hai, 27/10/2025 11:52 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ đăng thông cáo trên mạng xã hội X, một máy bay tiêm kích Super Hornet và một trực thăng Seahawk của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đông.

Hai máy bay Hải quân Mỹ gồm tiêm kích và trực thăng đã rơi xuống biển trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Thông cáo xác nhận: “Khoảng 14h45' (giờ địa phương) ngày 26/10/2025, trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công số 73 Battle Cats của Hải quân Mỹ đã gặp nạn trên vùng Biển Đông trong khi thực hiện nhiệm vụ định kỳ”.

Cùng ngày, nhưng trong một sự cố khác, một máy bay tiêm kích thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz.

Hải quân Mỹ cho biết đội tìm kiếm, cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu ba thành viên phi hành đoàn. Nguyên nhân của các vụ rơi máy bay đang được điều tra.

Trước đó, Hải quân Mỹ mất hai tiêm kích Super Hornet ở Biển Đỏ vào mùa xuân này. Một chiếc tiêm kích F/A-18 có giá hơn 60 triệu USD.

https://www.vietnamplus.vn/hai-may-bay-cua-hai-quan-my-gap-su-co-roi-xuong-bien-post1072942.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

