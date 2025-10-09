Máy bay bí ẩn rơi gần căn cứ tuyệt mật của Mỹ

Vụ tai nạn gần căn cứ tuyệt mật Khu vực 51 khiến dư luận xôn xao khi Không quân Mỹ xác nhận máy bay rơi và mảnh vỡ có “nguồn gốc không xác định”, buộc FBI phải nhập cuộc điều tra.

Căn cứ tuyệt mật Khu vực 51 với diện tích hơn 12.000 km nằm trong khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada, được mệnh danh là một trong những vùng đất bí ẩn và an toàn nhất của nước Mỹ. Ảnh: Google Earth.

Một vụ rơi máy bay gần căn cứ tuyệt mật Khu vực 51 ở bang Nevada đang làm dấy lên làn sóng đồn đoán mới, sau khi Không quân Mỹ thừa nhận Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã chính thức mở cuộc điều tra về sự cố này.

Theo thông báo ngày 4/10 của Căn cứ Không quân Creech, một máy bay “gặp sự cố” và rơi xuống sa mạc hôm 23/9, chỉ cách vùng cấm bay quanh Khu vực 51 vài dặm.

Vụ tai nạn gần căn cứ tuyệt mật nhất nước Mỹ

Khu vực 51 từ lâu đã gắn liền với những câu chuyện về vật thể bay không xác định (UFO) và thuyết âm mưu liên quan đến người ngoài hành tinh, khi nhiều người tin rằng chính phủ Mỹ đã tiến hành các dự án bí mật tại đây từ thập niên 1950.

Không quân Mỹ cho biết chiếc máy bay gặp nạn thuộc Không đoàn 432, đơn vị vận hành các máy bay không người lái và do thám tại Creech. Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã bất ngờ ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời kéo dài suốt một tuần quanh khu vực này, viện dẫn lý do “an ninh quốc gia” mà không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào.

Khu vực bị hạn chế bay nằm cách ranh giới an ninh của Khu vực 51 khoảng 19 km, và cách căn cứ khoảng 38 km.

Điều kỳ lạ là sau khi quân đội dọn dẹp hiện trường, không còn lại bất kỳ mảnh vỡ nào để người dân hay giới nghiên cứu có thể tiếp cận. Nhưng đến ngày 3/10, các điều tra viên lại phát hiện một vỏ bom huấn luyện trơ và một mảnh kim loại của máy bay không rõ nguồn gốc ngay tại khu vực đó khiến quân đội phải chuyển vụ việc sang FBI điều tra.

Nhà nghiên cứu Joerg Arnu đã ghi lại hình ảnh video tại hiện trường vụ rơi được cho là bí ẩn, sau khi lực lượng quân đội hoàn tất việc thu hồi vật thể tại khu vực này. Ảnh: Youtube/Dreamland Resort.

Theo thông báo của Không quân, ai đó có thể đã cố tình “dàn dựng lại hiện trường” sau khi lực lượng quân đội rời đi. Vỏ bom được xác định là thiết bị huấn luyện không có thuốc nổ, còn mảnh kim loại được cho là một tấm ốp của máy bay, nhưng nguồn gốc vẫn chưa được xác định.

Joerg Arnu, nhà nghiên cứu lâu năm về Khu vực 51 và là chủ trang web Dreamland Resort, cho biết ông đã tự đến hiện trường ngày 27/9. Theo video do Arnu ghi lại, khu vực này đã bị san phẳng hoàn toàn, chỉ còn lại vết bánh xe được cho là của xe quân sự đi thu gom mảnh vỡ.

“Mặt đất bị cày nát hoàn toàn, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết va chạm nào”, Arnu nói. Ông cũng nhận định có thể một số vật thể vẫn nằm sâu dưới lớp cát, và mưa sa mạc có thể khiến chúng trồi lên mặt đất trong tương lai.

Không quân Mỹ khẳng định “chưa thể tiết lộ thêm chi tiết”, nhưng xác nhận không có thương vong trong vụ việc.

Căn cứ Creech và những thiết bị bay bí ẩn

Căn cứ Creech, cách khu vực rơi khoảng gần 100 km, là nơi đóng quân của Không đoàn 432, vận hành các loại máy bay không người lái MQ-9 Reaper và RQ-170 Sentinel tàng hình, chuyên phục vụ nhiệm vụ trinh sát, do thám và tấn công.

Theo chuyên trang quốc phòng War Zone, MQ-9 Reaper là loại máy bay phổ biến nhất tại Creech, có thể do thám mục tiêu từ xa và tấn công bằng tên lửa. Dù hiện đại, loại drone này đã từng gặp nhiều sự cố rơi trong hai thập kỷ qua do lỗi kỹ thuật hoặc thao tác từ xa.

Một chiếc MQ-9 Reaper trên đường băng tại Căn cứ Không quân Creech vào tháng 8/2025. Ảnh: USAF.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng việc chính quyền giữ kín vụ rơi này suốt hơn hai tuần là điều bất thường, bởi các vụ rơi drone thông thường thường được công bố công khai.

Sự xuất hiện nhanh chóng của các điều tra viên liên bang, cùng việc phát hiện “bằng chứng giả mạo” tại hiện trường, càng khiến giới quan sát tin rằng đây không phải là một vụ tai nạn thông thường.

Thời gian gần đây, giới săn tin quân sự còn phát hiện máy bay tuyệt mật RAT55 của Không quân Mỹ xuất hiện trên bầu trời Groom Lake - nơi đặt Khu vực 51 - càng làm dấy lên đồn đoán về hoạt động thử nghiệm vũ khí và công nghệ mới tại khu vực vốn nổi tiếng là “trái tim của bí mật quân sự Mỹ”.

Trong nhiều thập kỷ, Khu vực 51 là nơi phát triển và thử nghiệm hàng loạt máy bay chiến đấu tối tân, từ F-117 Nighthawk - máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của Mỹ - cho đến các dòng UAV bí mật chưa từng được công bố.