Tây Ban Nha: Máy bay bổ nhào ngay sau khi cất cánh, 2 người tử vong

Vụ việc xảy ra gần thị trấn Requena vào khoảng 11h25 ngày 9/8 (giờ địa phương, tức 16h25 cùng ngày giờ Việt Nam), khi chiếc máy bay bổ nhào cắm đầu ngay sau khi cất cánh và rơi xuống cánh đồng gần đó, khiến cả 2 người trên máy bay đều thiệt mạng. Chiếc máy bay bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Điều kiện thời tiết lúc xảy ra vụ việc được cho là thuận lợi.
Cả hai nạn nhân đều là nam giới sống tại thành phố Valencia gần đó.
Theo tờ báo địa phương Las Provincias, một trong hai nạn nhân xấu số là một người đàn ông 70 tuổi có liên quan đến Sân bay Requena. Đây là sân bay tư nhân gần thị trấn Requena, có đường băng chủ yếu được sử dụng cho huấn luyện và các chuyến bay tư nhân.
Sách hay về hàng không
The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác.
Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách.