Khoảnh khắc ông Trump hôn Erika Kirk gây bão mạng
Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi mời Erika Kirk lại gần để hôn má trong lễ tuyên thệ tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ hôm 10/11 (giờ địa phương), kéo theo nhiều bình luận trái chiều.
Chiếc máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi xuống lãnh thổ Gruzia ngày 11/11. Video hiện trường cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không, dầu phụt ra từ hai cánh và nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất trước khi phần thân chính bốc cháy khi chạm đất.
Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục khi sườn núi bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ầm xuống sông cuốn theo toàn bộ kết cấu cầu Hồng Kỳ (Tứ Xuyên, Trung Quốc), khiến trụ cầu nghiêng đổ và biến mất trong làn bụi mù chỉ sau vài giây.
Angeline Jolie đã có chuyến thăm tới Mykolaiv và Kherson (Ukraine) vào đầu tháng 11 để gặp gỡ các gia đình đang sinh sống tại khu vực tiền tuyến, nơi bà mô tả là chịu sự kiểm soát nặng nề của các drone không khác gì "sở thú người".
Một chiếc ôtô phát nổ khi dừng chờ đèn đỏ ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến ít nhất 13 người chết, 24 người bị thương, nhiều thi thể biến dạng.
Trong trận đấu gặp Washington Commanders tại Northwest Stadium hôm 9/11, cầu thủ NFL St. Brown đã thực hiện “Trump Dance” ngay sau khi ghi touchdown trước sự hiện diện của ông Trump. Anh lướt qua vạch endzone, đứng dậy, giơ tay chỉ lên rồi chỉ về khán đài. Ba đồng đội lập tức tham gia cùng anh trước khi anh trở lại sideline.
Theo Washington Post, dù Tổng thống Trump có buồn ngủ thật hay không, khoảnh khắc ông phải nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế tại cuộc họp báo là minh họa rõ nét nhất cho sức ép công việc của vị trí Tổng thống Mỹ.
Tối ngày 9/11, siêu bão Fung-wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.
Phi hành đoàn Thần Châu 21 mang theo lò nướng không khói lên Trạm không gian Thiên Cung để mở rộng thực đơn cho phi hành gia trong các sứ mệnh mới. Rạng sáng 4/11, hai món đầu tiên mà các phi hành gia được thưởng thức từ chiếc lò nướng mới mang lên trạm là món cánh gà và bít tết.
Quân đội Nhật Bản đã được triển khai đến tỉnh Akita giữa bối cảnh số vụ gấu tấn công người dân tăng lên mức kỷ lục, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương tính từ tháng 4.
Sự kiện họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra trong chiều 6/11 nhằm công bố chính sách về việc phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Tại sự kiện, một vị khách là giám đốc của một hãng dược bất ngờ bị ngất xỉu.