Tai nạn máy bay quân sự của Mỹ tăng đột biến

Dữ liệu mới của Lầu Năm Góc cho thấy tai nạn máy bay quân sự Mỹ tăng 55% trong năm 2024, với nhiều sự cố chết người tiếp diễn sang 2025, khiến Quốc hội yêu cầu điều tra nguyên nhân.

Tiêm kích F/A-18F chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Nimitz trên Thái Bình Dương ngày 4/4. Ảnh: US Navy.

Tính trên toàn quân, tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng trên mỗi 100.000 giờ bay đã tăng 55% trong năm tài khóa 2024 so với 4 năm trước đó. Thủy quân lục chiến ghi nhận mức tăng mạnh nhất, gần gấp ba lần.

Số liệu này - được Bộ Quốc phòng cung cấp cho Quốc hội và được AP tiếp cận độc quyền - thống kê các “sự cố cấp độ A”, tức những tai nạn nghiêm trọng nhất, gây chết người hoặc thương tật vĩnh viễn.

Số liệu mới của Lầu Năm Góc cũng cho thấy trực thăng Apache có tỷ lệ tai nạn cấp A cao gấp 4,5 lần trong năm tài khóa 2024 so với bốn năm trước. Máy bay vận tải C-130 - vốn được xem là “trụ cột” của quân đội - cũng gần như tăng gấp đôi tỷ lệ tai nạn dù có một số năm an toàn hơn xen giữa.

Hải quân Mỹ ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt: năm 2024 có 8 sự cố cấp A, nhưng sang 2025 con số đã nhảy lên 14.

Chuyên gia hàng không John Nance, cựu phi công quân sự, cho rằng áp lực nhiệm vụ ngày càng lớn đối với phi công quân đội có thể là nguyên nhân chính.

“Nhịp độ chiến dịch tăng lên, từ Afghanistan tới Djibouti hay hành lang Arab - Vùng Vịnh, thì tai nạn cũng sẽ tăng theo”, ông nói.

Diễn biến này khiến nhiều nghị sĩ Quốc hội yêu cầu giải trình.

Biểu đồ tai nạn máy bay nghiêm trọng tại Mỹ theo từng quân chủng cho thấy tỷ lệ tăng vọt vào năm 2024. Biểu đồ: AP.

Năm 2024, tàu sân bay USS Harry S. Truman mất hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet chỉ trong vài tuần: một chiếc gặp sự cố khi hạ cánh, chiếc còn lại rơi xuống biển từ boong tàu. Tháng 12/2024, tàu tuần dương USS Gettysburg vô tình bắn hạ một chiếc F/A-18 khác.

Sang năm 2025, nhiều vụ tai nạn thu hút sự chú ý đã xảy ra, bao gồm chuỗi sự cố trên tàu sân bay và vụ va chạm giữa trực thăng quân đội và máy bay chở khách tại Washington D.C. hồi tháng 1 khiến 67 người thiệt mạng.

Điều tra cho thấy trực thăng Black Hawk gặp lỗi đồng hồ đo độ cao, kính nhìn đêm của phi công có vấn đề, và Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã không xử lý cảnh báo về nguy cơ giao cắt máy bay trực thăng quanh sân bay thủ đô.

Nance cho biết phi công quân sự đối mặt mức độ rủi ro và tính bất định cao hơn rất nhiều so với hàng không dân dụng. “Họ phải đưa ra quyết định chớp nhoáng với thông tin hạn chế, trong điều kiện thay đổi liên tục - điều mà hàng không thương mại gần như không bao giờ gặp”.

Gần đây hơn, bốn binh sĩ lục quân thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt tử nạn khi trực thăng Black Hawk rơi gần căn cứ quân sự ở bang Washington trong một nhiệm vụ huấn luyện ban đêm. Tháng 10, một tiêm kích và một trực thăng hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz cũng rơi xuống Biển Đông chỉ cách nhau 30 phút, dù không có thương vong.

Nance nhận định Covid-19 nhiều khả năng để lại “di chứng” lâu dài khi thời gian bay của phi công bị giảm mạnh: “Hệ số an toàn bị tác động bởi hàng triệu yếu tố, và đại dịch là một tác động lớn lên năng lực vận hành”.