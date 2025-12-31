Nga tấn công vào khu vực trọng yếu của Ukraine

Phó Thủ tướng Ukraine Kuleba cho biết một tàu dân sự mang cờ Panama chở đầy ngũ cốc đã bị hư hại, các bể chứa dầu cũng bị trúng đạn và một người bị thương.

Reuters đưa tin, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết ngày 30/12, Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại vùng Odessa của Ukraine, gây thiệt hại cho một tàu dân sự và các cơ sở tại các cảng Biển Đen Pivdennyi và Chornomorsk.

Thông báo trên ứng dụng Telegram, ông Kuleba cho biết một tàu dân sự mang cờ Panama chở đầy ngũ cốc đã bị hư hại, các bể chứa dầu cũng bị trúng đạn và một người bị thương.

Ông Kuleba nhấn mạnh: "Đây lại là một cuộc tấn công có chủ đích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng dân sự. Kẻ thù đang cố gắng phá vỡ hậu cần và làm phức tạp hoạt động vận chuyển." Tuy nhiên, ông cho biết, bất chấp các cuộc tấn công, cả hai cảng vẫn tiếp tục hoạt động.

Odessa và khu vực rộng lớn lân cận là nơi có các cảng Biển Đen đóng vai trò then chốt đối với thương mại đối ngoại của Ukraine và sự tồn tại của nền kinh tế thời chiến. Ukraine là một nhà sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn trên toàn cầu.

Trong gần bốn năm chiến tranh, vai trò của Odessa và hai cảng khác - Pivdennyi và Chornomorsk - với tư cách là các trung tâm thương mại lớn ngày càng tăng lên khi các cảng khác của Ukraine bị phá hủy, bị chiếm đóng hoặc bị lực lượng Nga làm gián đoạn.

Trong vài tháng qua, chiến tranh hàng hải giữa Ukraine và Nga đã leo thang. Cả hai bên đều tấn công các tài sản hải quân và thương mại trên Biển Đen và xa hơn.

Ukraine sử dụng ngày càng nhiều thiết bị bay không người lái trên biển để tấn công các tàu có liên quan đến hạm đội bóng tối của Nga. Trong khi đó, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Odessa và cơ sở hạ tầng cảng của thành phố này.