Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cháu ngoại cố Tổng thống Mỹ Kennedy qua đời ở tuổi 35

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:57 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tatiana Schlossberg, nhà báo chuyên về đề tài môi trường, cháu ngoại của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, đã qua đời ngày 30/12 ở tuổi 35 sau quãng thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Schlossberg anh 1

Tatiana Schlossberg phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Thư viện John F. Kennedy, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 29/10/2023. Ảnh: Reuters.

Gia đình thông báo về sự ra đi của Tatiana Schlossberg trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy. “Tatiana yêu dấu của chúng tôi đã ra đi vào sáng 30/12. Cô ấy sẽ mãi ở trong tim chúng tôi”, thông báo cho hay. Thông báo của gia đình được ký tên bởi chồng, các con, cha mẹ và anh chị em của Tatiana Schlossberg.

Schlossberg ra đi để lại chồng, George Moran, một cậu con trai 3 tuổi và một cô con gái 1 tuổi. Cô ra đi ở thời điểm một tháng sau khi chính thức chia sẻ về việc cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong bài viết đăng trên tạp chí The New Yorker, Schlossberg từng cho biết cô bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp không lâu sau khi cô sinh con gái trong tháng 5/2024.

Schlossberg chia sẻ chi tiết về quá trình phát hiện bệnh và những đợt điều trị, cô tâm sự rằng bản thân từng “không thể tin nổi các bác sĩ đang nói về tình trạng bệnh của mình”. Cô viết rằng giai đoạn trước khi nhận được kết quả chẩn đoán, cô vẫn rất khỏe mạnh và duy trì hoạt động bơi lội đều đặn ngay cả khi đang mang thai ở tháng thứ 9.

Ngoài vai trò nhà báo, Schlossberg còn là một tác giả đã xuất bản sách. Cô từng viết về đề tài khoa học và khí hậu cho tạp chí The New York Times, cũng như cộng tác với nhiều ấn phẩm khác xung quanh chủ đề biến đổi khí hậu.

Sinh ra trong một trong những gia đình danh tiếng tại Mỹ, Schlossberg là con gái thứ hai của cựu Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và nhà thiết kế Edwin Schlossberg. Em trai cô, Jack Schlossberg, đang tranh cử với tư cách ứng viên đảng Dân chủ tại khu vực bầu cử số 12 của bang New York. Anh họ của cô, Robert F. Kennedy Jr., hiện giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Trong bài viết chia sẻ về bệnh tình của bản thân, Schlossberg từng nhắc đến chuỗi bi kịch gắn liền với gia đình Kennedy qua nhiều thế hệ, bao gồm vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 và vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy năm 1968.

“Suốt cuộc đời, tôi đã cố gắng trở thành một người tốt, một học sinh tốt, một người chị tốt, người con gái tốt, cố gắng không bao giờ làm cha mẹ buồn hay giận. Giờ đây, tôi lại mang đến cho cha mẹ tôi, gia đình tôi, thêm một bi kịch nữa, tôi không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra”, Tatiana Schlossberg từng viết.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Schlossberg Mỹ Kennedy ung thư Tổng thống Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

'Loi nguyen' ung thu deo bam gia toc Kennedy hinh anh

'Lời nguyền' ung thư đeo bám gia tộc Kennedy

09:24 23/11/2025 09:24 23/11/2025

0

Nhà báo Tatiana Schlossberg, cháu ngoại của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cho biết cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tiên lượng còn chưa đầy một năm để sống.

Trung tam Kennedy mang them ten ong Trump hinh anh

Trung tâm Kennedy mang thêm tên ông Trump

11:31 19/12/2025 11:31 19/12/2025

0

Hội đồng quản trị Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (thường được gọi tắt là Trung tâm Kennedy) đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở này, để đưa thêm tên Tổng thống Trump vào tên chính thức của trung tâm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý