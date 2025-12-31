Cháu ngoại cố Tổng thống Mỹ Kennedy qua đời ở tuổi 35

Tatiana Schlossberg, nhà báo chuyên về đề tài môi trường, cháu ngoại của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, đã qua đời ngày 30/12 ở tuổi 35 sau quãng thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Tatiana Schlossberg phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Thư viện John F. Kennedy, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 29/10/2023. Ảnh: Reuters.

Gia đình thông báo về sự ra đi của Tatiana Schlossberg trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy. “Tatiana yêu dấu của chúng tôi đã ra đi vào sáng 30/12. Cô ấy sẽ mãi ở trong tim chúng tôi”, thông báo cho hay. Thông báo của gia đình được ký tên bởi chồng, các con, cha mẹ và anh chị em của Tatiana Schlossberg.

Schlossberg ra đi để lại chồng, George Moran, một cậu con trai 3 tuổi và một cô con gái 1 tuổi. Cô ra đi ở thời điểm một tháng sau khi chính thức chia sẻ về việc cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong bài viết đăng trên tạp chí The New Yorker, Schlossberg từng cho biết cô bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp không lâu sau khi cô sinh con gái trong tháng 5/2024.

Schlossberg chia sẻ chi tiết về quá trình phát hiện bệnh và những đợt điều trị, cô tâm sự rằng bản thân từng “không thể tin nổi các bác sĩ đang nói về tình trạng bệnh của mình”. Cô viết rằng giai đoạn trước khi nhận được kết quả chẩn đoán, cô vẫn rất khỏe mạnh và duy trì hoạt động bơi lội đều đặn ngay cả khi đang mang thai ở tháng thứ 9.

Ngoài vai trò nhà báo, Schlossberg còn là một tác giả đã xuất bản sách. Cô từng viết về đề tài khoa học và khí hậu cho tạp chí The New York Times, cũng như cộng tác với nhiều ấn phẩm khác xung quanh chủ đề biến đổi khí hậu.

Sinh ra trong một trong những gia đình danh tiếng tại Mỹ, Schlossberg là con gái thứ hai của cựu Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và nhà thiết kế Edwin Schlossberg. Em trai cô, Jack Schlossberg, đang tranh cử với tư cách ứng viên đảng Dân chủ tại khu vực bầu cử số 12 của bang New York. Anh họ của cô, Robert F. Kennedy Jr., hiện giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Trong bài viết chia sẻ về bệnh tình của bản thân, Schlossberg từng nhắc đến chuỗi bi kịch gắn liền với gia đình Kennedy qua nhiều thế hệ, bao gồm vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 và vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy năm 1968.

“Suốt cuộc đời, tôi đã cố gắng trở thành một người tốt, một học sinh tốt, một người chị tốt, người con gái tốt, cố gắng không bao giờ làm cha mẹ buồn hay giận. Giờ đây, tôi lại mang đến cho cha mẹ tôi, gia đình tôi, thêm một bi kịch nữa, tôi không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra”, Tatiana Schlossberg từng viết.