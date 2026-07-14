Ba thông điệp sau đòn trả đũa mới của Iran

Một số nhà phân tích cho rằng các chiến dịch quân sự gần đây của Iran nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ không đơn thuần là phản ứng chiến thuật tức thời.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN.

Theo truyền thông Iran, thay vào đó, chiến dịch này mang theo một loạt thông điệp chiến lược gửi tới Mỹ và các đồng minh trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng tại vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz đã lên đến mức nghiêm trọng.

Theo phân tích, diễn biến mới nhất bắt đầu khi Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn một tàu, sau đó quân đội Mỹ tiến hành các chiến dịch tại một số khu vực ở miền Nam Iran. Đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã tấn công các khu vực tập kết binh sĩ Mỹ, kho chứa khí tài quân sự, các hệ thống phòng không Patriot và các trạm radar tại nhiều địa điểm trong khu vực.

Cụ thể, Iran đã tấn công mục tiêu ở Bahrain - nơi đặt Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Kuwait (nơi có số lượng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất Trung Đông, với khoảng 13.500 binh sĩ và nhân viên hỗ trợ) cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Iran tấn công trả đũa Mỹ ở Kuwait và Bahrain Iran đã đáp trả các đợt tấn công của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Kênh Press TV của Iran đưa tin ngày 13/7, IRGC đã phá hủy 2 bệ phóng rocket HIMARS của Mỹ cùng các kho tên lửa tại Kuwait. Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào 2 căn cứ không quân Ali Al Salem và Ahmed Al Jaber ở Kuwait, vốn được Không quân Mỹ sử dụng, phá hủy 1 hệ thống phòng không Patriot cùng 1 hệ thống radar FPS.

Iran cũng nhằm vào các mục tiêu tại Qatar, Jordan, UAE.

Thông điệp đầu tiên của chiến dịch là thể hiện năng lực tình báo và giám sát của Iran tại vịnh Ba Tư. Chiến dịch cho thấy các hệ thống giám sát hàng hải, trinh sát và chỉ huy của Iran vẫn hoạt động đầy đủ, đồng thời có khả năng theo dõi sát sao mọi hoạt động di chuyển của lực lượng đối phương.

Thông điệp thứ hai nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự Mỹ trong khu vực. Theo đánh giá, các cuộc tấn công cho thấy các cơ sở quân sự và tài sản phòng thủ của Mỹ tại các quốc gia láng giềng có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Thông điệp thứ ba tập trung vào chiến lược răn đe của Iran. Theo chiến lược này, bất kỳ động thái gia tăng sức ép quân sự nào từ phía Mỹ cũng sẽ vấp phải những phản ứng quy mô lớn hơn và đa dạng hơn từ Iran. Iran muốn phát đi tín hiệu rằng mọi hành động vượt qua các "lằn ranh đỏ" mà nước này đã tuyên bố sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt hơn đáng kể.

Nhìn chung, chiến dịch trả đũa của Iran được xem không chỉ là một phản ứng quân sự mà còn là tín hiệu mang ý nghĩa chính trị và chiến lược, nhấn mạnh năng lực răn đe của Iran, tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz cũng như những hệ quả có thể xảy ra nếu căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.

Cận cảnh Mỹ đánh trúng trạm xăng Iran Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.