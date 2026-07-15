Đồng hồ trên toàn nước Mỹ sắp có thay đổi?

Hạ viện Mỹ ngày 14/7 thông qua dự luật áp dụng “giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày” quanh năm trên toàn nước Mỹ.

Ánh nắng chiếu lên tòa nhà Quốc hội Mỹ lúc hoàng hôn, sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ về dự luật áp dụng giờ DST quanh năm ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 308 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Động thái này đưa Quốc hội Mỹ tiến gần hơn đến việc giải quyết một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm tại Mỹ. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện Mỹ xem xét, trước khi trình Tổng thống ký để ban hành chính thức.

Tuy nhiên, khả năng dự luật được thông qua tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này sẽ giúp người dân Mỹ không còn phải điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm, tránh được những bất tiện.

Những người ủng hộ dự luật còn cho rằng việc quanh năm áp dụng “giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày” (Daylight Saving Time, gọi tắt là giờ DST) sẽ giúp thời gian có ánh sáng ban ngày kéo dài hơn sau giờ làm việc. Điều này thúc đẩy hoạt động giải trí, kinh tế, thậm chí làm giảm số người mắc trầm cảm theo mùa và giảm số vụ phạm tội xảy ra vào buổi tối.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Frank Pallone phát biểu tại phiên điều trần của một ủy ban Hạ viện hôm 13/7: "Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về vấn đề này. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta vẫn tiếp tục phải điều chỉnh đồng hồ. Đó là điều nhiều người vẫn tự hỏi mỗi lần việc này diễn ra, ngày càng khó để đưa ra lý do thuyết phục".

Trong khi đó, những người phản đối dự luật cho rằng việc chỉ áp dụng giờ DST quanh năm gây ảnh hưởng bất lợi tới công việc của nông dân Mỹ, đồng thời khiến học sinh phải đến trường khi trời vẫn còn tối trong mùa đông, làm gia tăng rủi ro mất an toàn.

Ngoài ra, một số nghị sĩ dù đồng tình với việc chấm dứt điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm, nhưng cho rằng nên áp dụng giờ tiêu chuẩn, thay vì giờ DST.

Cho đến nay, người Mỹ vẫn điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm. Việc điều chỉnh này tuân theo quy tắc: Vặn kim đồng hồ tiến lên 1 giờ vào mùa xuân, quay lùi lại 1 giờ vào mùa thu.

Cụ thể, vào chủ nhật thứ hai của tháng 3, lúc 2h00 sáng, người dân vặn đồng hồ lên thành 3h sáng. Việc này giúp tận dụng thêm ánh sáng buổi chiều, mất đi 1 giờ ngủ và chuyển sang giờ DST.

Sau đó, vào chủ nhật đầu tiên của tháng 11, lúc 2h sáng, đồng hồ được vặn lùi lại thành 1h00 sáng, người dân sẽ "nhận lại" 1 giờ ngủ đã mất và chuyển sang giờ tiêu chuẩn.

Đồng hồ bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chỉ trích việc người Mỹ phải điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm, gây nên những rối loạn mệt mỏi.

"Mỗi năm, người dân cùng chính quyền các thành phố và các bang tốn hàng trăm triệu USD chỉ vì phải điều chỉnh lại đồng hồ. Đã đến lúc người dân không còn phải bận tâm đến chiếc đồng hồ. Xử lý được vấn đề này sẽ là chiến thắng cho đảng Cộng hòa", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng 5.

Quan điểm khác nhau giữa các nghị sĩ Mỹ cũng phản ánh tâm lý của công chúng Mỹ. Các cuộc khảo sát cho thấy người dân Mỹ không muốn tiếp tục điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm, nhưng cũng chưa đạt được sự đồng thuận về việc nên áp dụng giờ DST hay giờ tiêu chuẩn quanh năm.

Quốc hội Mỹ từng thử áp dụng giờ DST quanh năm hồi năm 1974, nhưng rồi phải nhanh chóng đảo ngược quyết định, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng lúc bấy giờ.