Iran phóng đợt tên lửa mới, Mỹ cảnh báo công dân tại Bahrain

Iran đã phóng một loạt tên lửa mới từ tỉnh Lorestan ở miền Tây nhằm vào các mục tiêu mà nước này gọi là "của kẻ địch", song chưa công bố thêm thông tin về các mục tiêu bị tấn công.

Tên lửa của IRGC nhằm vào cơ sở KJL đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Iran phóng đợt tên lửa mới

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, đợt phóng tên lửa được tiến hành sau khi quân đội Mỹ phát động đợt không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran lúc 19h ngày 19/7 (giờ miền Đông nước Mỹ). Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cho biết đã nhận được thông tin cho thấy Iran có thể đang nhắm mục tiêu vào "các địa điểm không xác định" ở trung tâm thủ đô Manama.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này nâng cao cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và theo dõi các khuyến cáo an ninh mới nhất của cơ quan đại diện ngoại giao. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó vài giờ, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt tại nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ "rất đau buồn" trước việc thêm các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran, nâng tổng số quân nhân Mỹ tử vong lên 17 người.

Phát biểu với các phóng viên khi trở về Washington sau khi dự trận chung kết World Cup, ông Trump nói: "Chúng tôi rất đau buồn, nhưng những người tuyệt vời đó, những người yêu nước vĩ đại đó, đang chiến đấu để Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại miền Bắc Iraq ngày 18/7 trong quá trình xử lý có kiểm soát vật liệu nổ chưa phát nổ từ một thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan.

CENTCOM cũng cho biết đã phát hiện các phần hài cốt chưa xác định danh tính tại Jordan sau khi một binh sĩ Mỹ trước đó được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu.

Ông Trump cũng ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ, chỉ vài giờ sau khi CENTCOM thông báo bắt đầu đợt tấn công mới.

"Iran đã chịu thiệt hại rất nặng nề. Họ gần như đã mất toàn bộ năng lực quân sự và chỉ còn lại rất ít. Chúng tôi đã giáng cho họ thêm một đòn rất mạnh nữa trong đêm nay", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Theo thống kê của CENTCOM, các trường hợp thương vong mới nhất đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng lên 17 người.

Tổng thống Trump lên tiếng sau khi tiếp tục có binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong xung đột Iran

Theo Al Jazeera ngày 20/7, phát biểu với báo giới khi trở về Washington sau trận chung kết World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã tiếp tục tấn công Iran trong đêm và mô tả mức độ đáp trả là rất mạnh.

Ông Trump nói chiến dịch mới nhất được thực hiện để tưởng niệm các quân nhân mà ông gọi là những người yêu nước vĩ đại. Khi được hỏi về các trường hợp thiệt mạng, Tổng thống Mỹ bày tỏ tiếc thương, đồng thời cho rằng những binh sĩ này đã chiến đấu nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng trong nước yêu cầu chính quyền sớm chấm dứt xung đột.

Tuyên bố tấn công rất mạnh cho thấy Tổng thống Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn sau những tổn thất mới nhất của quân đội nước này.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận một quân nhân thiệt mạng ngày 18/7 trong quá trình xử lý một máy bay không người lái cảm tử của Iran bị bắn hạ ở miền bắc Iraq. Một quân nhân khác bị thương và đang được điều trị.

CENTCOM cũng cho biết đã phát hiện một số phần thi thể tại Jordan sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các vị trí quân sự Mỹ ngày 16/7.

Kết quả nhận dạng có thể giúp làm rõ số phận của một quân nhân đang mất tích, bên cạnh hai trường hợp đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ tập kích.

Dù số thương vong tiếp tục gia tăng, CENTCOM tuyên bố vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran, đồng thời thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với hàng hóa nhập khẩu của nước này.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó khẳng định những tổn thất mới không làm Washington thay đổi mục tiêu. Theo ông, các trường hợp thiệt mạng càng củng cố quyết tâm của quân đội Mỹ trong việc tiếp tục chiến dịch.

Những tuyên bố cứng rắn từ chính quyền ông Trump khiến khả năng đàm phán trong ngắn hạn trở nên xa vời. Tại Mỹ, áp lực chính trị đang gia tăng khi một bộ phận nghị sĩ và dư luận yêu cầu Nhà Trắng đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm kết thúc xung đột, tránh để quân đội nước này tiếp tục chịu thêm thương vong.

Căng thẳng cũng đang lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cho biết đã nhận được thông tin Iran có thể tìm cách tấn công một số địa điểm chưa được xác định ở trung tâm thủ đô Manama.

Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ duy trì cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và lập tức tìm nơi trú ẩn nếu nghe thấy còi báo động hoặc tiếng nổ.

Một diễn biến đáng lo ngại khác là các cuộc tấn công đang dần chuyển từ mục tiêu quân sự sang cơ sở hạ tầng dân sự. Kuwait cáo buộc các đòn tập kích của Iran đã gây ảnh hưởng tới các cơ sở điện, dầu mỏ và nước, trong đó có một nhà máy khử mặn.

Các cơ sở khử mặn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung nước sinh hoạt tại Kuwait và nhiều quốc gia vùng Vịnh. Việc những nhà máy này bị phá hủy hoặc ngừng hoạt động kéo dài có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nước uống của hàng triệu người.

Diễn biến quân sự mới cũng tác động mạnh tới thị trường năng lượng. Giá dầu tăng hơn 3% trong phiên giao dịch sớm tại châu Á ngày 20/7, khi giao tranh Mỹ - Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent có thời điểm tăng lên 90,85 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ lên 85,05 USD /thùng. Khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, khiến thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn kéo dài sẽ tiếp tục đẩy giá năng lượng và chi phí bảo hiểm hàng hải lên cao.