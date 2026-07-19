Bang New Jersey phản đối FIFA bán cỏ sân vận động chung kết World Cup

Chuỗi bất đồng giữa FIFA và chính quyền bang New Jersey của Mỹ tiếp tục nối dài trước trận chung kết World Cup 2026, lần này xoay quanh kế hoạch bán cỏ sân MetLife làm đồ lưu niệm.

Ngay trước trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) lại vướng vào tranh cãi với chính quyền bang New Jersey, Mỹ, sau khi rao bán các mảnh cỏ từ mặt sân thi đấu làm đồ lưu niệm, tờ Athletic đưa tin ngày 19/7.

Tranh cãi mới nhất bùng phát trong tuần này, sau khi FIFA bắt đầu rao bán những mảnh cỏ được cắt từ mặt sân MetLife Stadium (được gọi là sân New York New Jersey trong thời gian diễn ra giải đấu) với giá 450 USD .

Theo thông tin trên trang bán hàng, cỏ sẽ được bọc trong nhựa resin để bảo quản và chỉ được gửi đến người mua sau trận chung kết vào ngày 19/7 (giờ Mỹ). Những món đồ lưu niệm này do công ty Keep Stub (Anh) sản xuất. Trên website của mình, Keep Stub còn bán thêm 3 phiên bản khác với giá lần lượt là 900 USD , 1.200 USD và 3.000 USD .

Mỗi phiên bản được sản xuất giới hạn 2.026 sản phẩm. Nếu bán hết toàn bộ, doanh thu có thể vượt 11,2 triệu USD .

FIFA có kế hoạch bán cỏ từ trận chung kết World Cup với giá 450 USD . Ảnh: FIFA.

Chính quyền bang phản ứng gắt

Văn phòng Thống đốc bang New Jersey lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng toàn bộ chi phí cải tạo mặt sân đều được chi từ ngân sách bang.

Theo các tài liệu mà trang northjersey.com thu thập được, Cơ quan Quản lý Thể thao và Triển lãm New Jersey (NJSEA) đã chi 13,04 triệu USD để nâng cấp mặt sân đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Khoản chi này được cơ quan giải thích là dành cho "công tác thiết kế, thi công mặt sân và mua sắm thiết bị, dịch vụ phục vụ việc bảo dưỡng mặt sân".

NJSEA là một cơ quan công quyền, chịu trách nhiệm quản lý Khu liên hợp Thể thao Meadowlands - nơi có sân vận động MetLife.

Ông Steve Sigmund, người phát ngôn của Thống đốc Mikie Sherrill, nói với Athletic: "Như Thống đốc đã khẳng định, bang New Jersey đã bỏ ra nhiều triệu USD để chi trả toàn bộ chi phí làm mặt sân tại MetLife Stadium. Vì vậy, người nộp thuế của bang cũng phải được hưởng một phần nguồn thu từ hoạt động này".

Sân vận động MetLife Stadium (New York New Jersey), East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ) ngày 18/7, trước thềm chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện bang New Jersey cũng bày tỏ sự đồng tình với Thống đốc Sherrill.

"Nói theo đúng nghĩa đen thì FIFA cần phải rời khỏi sân của chúng ta. Đây là một thỏa thuận gây thiệt hại cho người nộp thuế New Jersey và cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chính quyền của Thống đốc Sherrill cần sử dụng mọi biện pháp trong thẩm quyền để ngăn FIFA bán mặt sân của bang, kể cả đề nghị tòa án ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời", nghị sĩ Mike Inganamort tuyên bố.

"Đây là cỏ được trồng tại Mỹ, được mua bằng tiền thuế của người dân New Jersey và trồng trong một khu liên hợp thuộc sở hữu của bang. Việc bán số cỏ này phải tuân thủ đầy đủ các quy định và pháp luật về xử lý, thanh lý tài sản công dư thừa của bang”, ông chỉ trích.

Không phải lỗi của FIFA?

Các nguồn tin thân cận với cả FIFA và Ban tổ chức địa phương New York - New Jersey cho rằng FIFA không hoàn toàn là bên chịu trách nhiệm.

Theo các nguồn tin này, FIFA và Ban tổ chức đã thống nhất chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của mặt sân để bán làm đồ lưu niệm, với tổng diện tích khoảng 5 yard vuông (khoảng 4,6 m2).

Phần lớn số tiền thu được sẽ thuộc về Ban tổ chức địa phương để tiếp tục đầu tư cho khu vực. FIFA chỉ nhận một phần doanh thu nhỏ hơn, chủ yếu là phí cấp phép sử dụng thương hiệu.

Người phát ngôn của FIFA nói với Athletic: "Xin làm rõ rằng chương trình bán cỏ mặt sân do Ban tổ chức địa phương triển khai, không phải hoạt động tạo doanh thu cho FIFA như một số thông tin gần đây đã phản ánh không chính xác”.

“FIFA chỉ nhận một khoản phí bản quyền danh nghĩa (dưới 5%) cho việc sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của mình. Phần lớn doanh thu từ chương trình này sẽ được chuyển cho Ban tổ chức World Cup khu vực New York - New Jersey”, theo người phát ngôn.

Trận đấu giữa Brazil và Na Uy trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân New York New Jersey, bang New Jersey (Mỹ) ngày 5.7. Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, chính quyền bang New Jersey cho rằng với khoản đầu tư lớn mà bang đã bỏ ra, số tiền thu được nên được chuyển trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân trong bang, thay vì chuyển cho Ban tổ chức chung để phân chia hoặc tái đầu tư.

Bà Natalie Hamilton, Giám đốc truyền thông của Ban tổ chức địa phương, nói: "Các khoản đầu tư của New Jersey, New York, chính phủ liên bang và các đối tác, trong đó có kinh phí cải tạo mặt sân, đã tạo ra hàng tỷ USD giá trị kinh tế, hàng trăm triệu USD nguồn thu thuế và để lại nhiều công trình hạ tầng lâu dài cho khu vực".

Tính chung, bang New York và bang New Jersey đã cùng chi hàng trăm triệu USD để phục vụ công tác đăng cai World Cup lần này.

Trong đó, Ban tổ chức địa phương đã nhận được 61 triệu USD từ chính quyền bang New York và thành phố New York. Về phía New Jersey, bang đã đóng góp 50 triệu USD , trong đó có 15 triệu USD là khoản vay do Cơ quan Quản lý Thể thao và Triển lãm New Jersey (NJSEA) cấp.

Những bất đồng liên tiếp

Đây không phải lần đầu Thống đốc Mikie Sherrill và FIFA xảy ra bất đồng.

Trước đó, hai bên từng tranh cãi về chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng đến các trận đấu World Cup. Thống đốc Sherrill đã chỉ đạo cơ quan giao thông công cộng của bang bảo đảm người nộp thuế New Jersey không phải trợ giá cho vé tàu khứ hồi từ Manhattan (New York) đến sân MetLife, theo Guardian.

Thống đốc bang New Jersey, Mikie Sherrill, phát biểu trong một sự kiện trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ hôm 3/7. Ảnh: Reuters.

Hệ quả là giá vé cho quãng đường dài gần 29 km, vốn chỉ 12,90 USD , đã tăng lên 98 USD đối với người hâm mộ đến xem World Cup. FIFA khi đó cho rằng mức giá này sẽ gây ra "tác động tiêu cực, làm giảm nhu cầu đi lại" của khán giả.

Đáp lại, bà Sherrill lập luận rằng FIFA dự kiến thu về 11 tỷ USD doanh thu từ World Cup. Theo bà, FIFA phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng tài chính với các địa phương đăng cai tại Mỹ.

"Tôi sẽ không để những người đi lại bằng phương tiện công cộng ở New Jersey phải gánh khoản chi này trong nhiều năm tới. Điều đó là không công bằng", bà Sherrill nói.

Sau đó, hai bên lại tiếp tục bất đồng về tên chính thức của sân MetLife trong thời gian diễn ra World Cup.

Theo yêu cầu của FIFA, sân được đổi tên thành New York New Jersey Stadium. Tuy nhiên, Thống đốc Sherrill đề nghị đổi một trong hai biển hiệu của sân thành "New Jersey New York", thay vì "New York New Jersey" như tên chính thức được sử dụng từ khi nộp hồ sơ đăng cai năm 2018.