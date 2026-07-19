Lý do người Israel đặc biệt yêu mến Lionel Messi

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, hình ảnh những quán cà phê, quảng trường và quán bar tại Israel ngập tràn sắc xanh - trắng của Argentina không còn là điều xa lạ.

Lionel Messi tại Bức tường Than Khóc ở thành cổ Jerusalem, ngày 4/8/2013. Ảnh: JP

Dù đội tuyển Israel không góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng rất đông người dân nước này vẫn dành sự cổ vũ cuồng nhiệt cho Argentina và siêu sao Lionel Messi. Tình cảm ấy không đơn thuần xuất phát từ tài năng của cầu thủ số 10, mà còn được bồi đắp bởi nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa và những mối gắn kết đặc biệt giữa Messi với Israel cũng như cộng đồng Do Thái.

Theo một cuộc khảo sát được công bố trong thời gian diễn ra World Cup 2026, có tới 38% người hâm mộ bóng đá Israel mong muốn Argentina đăng quang, tỷ lệ cao hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Với nhiều người Israel, Messi không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn là một biểu tượng thể thao luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước và con người Israel.

Một trong những lý do quan trọng khiến Messi được người Israel yêu mến là anh đã nhiều lần đến quốc gia này.

Năm 2013, cùng câu lạc bộ Barcelona, Messi tham gia chuyến "Hành trình vì hòa bình" tại Israel và Palestine. Trong chuyến đi, anh đến thăm Bức tường Khóc - địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái, gặp Tổng thống Shimon Peres, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng nhiều nhà lãnh đạo Israel. Barcelona cũng tổ chức các buổi giao lưu bóng đá dành cho trẻ em Israel và Palestine nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình thông qua thể thao.

Những hình ảnh Messi thành kính đặt tay lên Bức tường Khóc đã được truyền thông Israel đăng tải rộng rãi và tạo nên thiện cảm rất lớn trong công chúng.

Đến năm 2019, sau nhiều tranh cãi trước đó, đội tuyển Argentina vẫn quyết định thi đấu trận giao hữu với Uruguay tại Tel Aviv. Trước gần 30.000 khán giả chật kín sân Bloomfield, Messi ghi một bàn thắng và trở thành tâm điểm của sự hò reo. Đó được xem là minh chứng cho việc anh không để sức ép chính trị ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao.

Sau này, khi khoác áo Paris Saint-Germain, Messi tiếp tục trở lại Israel thi đấu tại UEFA Champions League gặp Maccabi Haifa, qua đó càng củng cố hình ảnh thân thiện trong mắt người hâm mộ địa phương.

Mối quan hệ của Messi với Israel không chỉ dừng ở bóng đá. Năm 2017, anh trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Sirin Labs - công ty công nghệ có trụ sở tại Tel Aviv.

Đến năm 2020, Messi ký hợp đồng 3 năm với OrCam, doanh nghiệp Israel nổi tiếng thế giới về các thiết bị hỗ trợ người khiếm thị sử dụng trí tuệ nhân tạo. Việc một ngôi sao hàng đầu thế giới lựa chọn hợp tác với các doanh nghiệp Israel được xem là sự ghi nhận đối với năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia này. Điều đó cũng góp phần giúp hình ảnh Messi trở nên gần gũi hơn với người dân Israel.

Thủ tướng Israel B.Netanyahu gặp Đại sứ Argentina và gửi thông điệp tới Tổng thống Milei trước thềm trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: GPO.

Điều đáng chú ý là trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, Messi hầu như không đưa ra các phát biểu mang tính chính trị về xung đột Trung Đông.

Là một tín đồ Công giáo, Messi nổi tiếng kín tiếng và tập trung vào bóng đá. Tuy nhiên, việc anh từng nhiều lần đến Israel, hợp tác với doanh nghiệp Israel hay tham gia các sáng kiến hòa bình khiến một số nhóm chống Israel gán cho anh những quan điểm mà bản thân chưa từng tuyên bố.

Năm 2018, khi đội tuyển Argentina hủy trận giao hữu với Israel do áp lực và các lời đe dọa từ phong trào tẩy chay BDS, Đại sứ quán Israel tại Argentina cho biết quyết định được đưa ra sau khi Messi và các đồng đội nhận nhiều lời đe dọa.

Dù vậy, Messi vẫn không công khai chỉ trích hay đáp trả bất kỳ bên nào, tiếp tục giữ lập trường tránh xa các tranh cãi chính trị.

Argentina là quê hương của cộng đồng Do Thái lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Trong nhiều năm, Messi đã tham gia một số hoạt động tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom Trung tâm Do Thái AMIA năm 1994 và từng gửi lời chúc tới đoàn vận động viên Argentina tham dự Đại hội thể thao Maccabiah tại Israel.

Đáng chú ý, huy hiệu nổi tiếng của đội tuyển Argentina mà Messi luôn mang trên ngực áo cũng được thiết kế năm 1976 bởi Norberto "Toto" Rud - một nhà thiết kế đồ họa người Argentina gốc Do Thái, thành viên Câu lạc bộ Hacoaj. Chi tiết này càng được truyền thông Israel nhấn mạnh như một biểu tượng cho mối liên hệ văn hóa giữa Argentina và cộng đồng Do Thái.

Đối với phần lớn người Israel, sự yêu mến dành cho Messi trước hết đến từ tài năng thiên bẩm, phong cách thi đấu khiêm tốn và tinh thần fair-play. Tuy nhiên, việc anh nhiều lần đến Israel, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ nước này, tham gia các hoạt động vì hòa bình và luôn giữ thái độ tôn trọng mọi bên đã khiến tình cảm ấy trở nên đặc biệt hơn.

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng bị cuốn vào những tranh cãi địa chính trị, Messi vẫn được nhiều người Israel xem là biểu tượng của thể thao thuần túy - người truyền cảm hứng bằng tài năng, sự khiêm nhường và khát vọng kết nối con người thông qua trái bóng tròn. Chính vì vậy, mỗi lần Argentina ra sân, hàng triệu người Israel vẫn dành trọn sự cổ vũ cho "La Albiceleste" và người đội trưởng mang áo số 10 huyền thoại.