Iran công bố quyết định bất ngờ

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran bất ngờ ra thông báo về việc “đình chỉ” các hoạt động của lực lượng vũ trang chống lại Israel.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 8/6, quân đội Iran cho biết họ đã thực hiện một “đòn đáp trả đau đớn” sau các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban và khu vực Dahiyeh ở Beirut, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động “gây hấn hoặc thù địch” nào tiếp theo, bao gồm cả tại miền Nam Liban, sẽ phải đối mặt với những biện pháp “nghiêm khắc và mang tính hủy diệt hơn nhiều so với trước đây”.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai yêu cầu cả hai bên lập tức ngừng giao tranh.

Ngày 8/6, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố một cách cứng rắn trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Israel và Iran phải ngay lập tức ngừng nổ súng”.

Trong một bài đăng khác cũng trên Truth Social, ông Trump cho biết: “Cả hai bên, Israel và Iran, đều đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức! Các cuộc đàm phán cuối cùng về ‘hòa bình’ đang được tiến hành, trừ khi bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết hoặc sự ngu ngốc”.

Ông Trump nói thêm: “Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ hiệu lực cho đến khi đạt được một ‘thỏa thuận cuối cùng’. Mọi việc sẽ sớm tiến triển nhanh chóng”.

Iran tấn công căn cứ Không quân Israel Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.

Tuyên bố đình chỉ hoạt động chống Israel nhưng kèm theo điều kiện

Trong tuyên bố được các hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và Fars của Iran đăng tải, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã thực hiện một “đòn đáp trả đau đớn” nhằm vào Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với điều mà họ gọi là “người dân Liban bị áp bức”, sau các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban và khu vực Dahiyeh của Beirut.

Tuyên bố nêu rõ: “Lực lượng vũ trang đình chỉ các hoạt động quân sự (chống Israel)”.

Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra chi tiết cụ thể về thời điểm hoặc phạm vi áp dụng của quyết định.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp: “Nếu các hành động gây hấn và thù địch tiếp tục diễn ra, bao gồm cả tại miền Nam Liban, những biện pháp mạnh mẽ và mang tính hủy diệt hơn nhiều so với trước đây sẽ được triển khai”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định: “Ưu tiên của chúng tôi là an ninh quốc gia và hòa bình cho người dân. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của quốc gia bằng tất cả thẩm quyền của mình và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào. Ngoại giao và quốc phòng là hai cánh của sức mạnh quốc gia; chúng tôi không từ bỏ thực địa cũng như bàn đàm phán”.

Ông Pezeshkian nói thêm: “Với sự phù hộ của Allah, với sự đoàn kết và lý trí, Iran cũng sẽ vượt qua thử thách này và giành chiến thắng”.

Hiện chưa có phản ứng chính thức nào từ phía Israel.

Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ ở Tel Aviv khi Iran tiến hành tấn công đáp trả Israel, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8/6, thông báo đình chỉ hoạt động quân sự của Iran được đưa ra sau khi Tehran đã phóng gần 30 tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ tối 7/6. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố sẽ tiến hành “một tuần tấn công liên tục” trong khuôn khổ Chiến dịch Nasr.

Về phần mình, Israel đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích nhằm vào chín hệ thống phòng không của Iran cùng một tổ hợp hóa dầu ở Tây Nam nước này.

Khu vực Trung Đông đã ở trong trạng thái căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, kéo theo các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào Israel và các quốc gia khác trong khu vực có sự hiện diện của lực lượng hoặc cơ sở quân sự Mỹ.

Một lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập vào ngày 8/4, nhưng các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do những bất đồng liên quan đến việc thực thi thỏa thuận cũng như các diễn biến tiếp theo trong khu vực.

Người dân Tehran ăn mừng khi tên lửa phóng về phía Israel Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân ăn mừng tại Tehran, khi các tên lửa phóng về phía Israel đêm 7/6.