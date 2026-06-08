Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Từ gần gũi lịch sử sang gần gũi chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet nhất trí thúc đẩy kết nối giao thông, thương mại, đầu tư và giáo dục, hướng tới đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Sáng 8/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (AFF-3) của người đứng đầu Chính phủ Campuchia từ ngày 8-9/6.

Củng cố tin cậy chính trị và nền tảng hữu nghị

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc Thủ tướng Hun Manet tham dự AFF-3, cho rằng đây là dịp quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đường lối nhất quán xây dựng quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu phát triển, thực hiện thành công Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I và các mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, thu nhập cao vào năm 2050.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam, đặc biệt là mức tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025 - thuộc nhóm cao nhất khu vực. Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Trong đó, tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột, trong khi thương mại, đầu tư và du lịch trở thành những điểm sáng nổi bật.

Bốn tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ USD , tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng đón gần 400.000 lượt khách Campuchia, tăng hơn 41%.

Từ "gần gũi lịch sử" thành "gần gũi chiến lược"

Trên tinh thần chuyển hóa “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng và giao thông xuyên biên giới, thúc đẩy tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời xem xét khả năng xây dựng các khu kinh tế, đặc khu kinh tế xuyên biên giới. Hai nước cũng nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thông quan hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Việt Nam về mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, vật liệu xây dựng và logistics.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; duy trì tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia, tạo thêm nền tảng cho việc tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.