Ông Trump chế nhạo tài tử George Clooney

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài chế giễu vợ chồng tài tử George Clooney và luật sư nhân quyền Amal Clooney sau khi cặp đôi được nhập quốc tịch Pháp.

Vợ chồng tài tử George Clooney xuất hiện tại một buổi gây quỹ từ thiện ở London (Anh) hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Politico, giới chức Pháp đã đẩy nhanh thủ tục nhập quốc tịch cho gia đình Clooney, bao gồm vợ chồng nam tài tử và hai con của họ. Nhà Clooney chính thức có thêm quốc tịch Pháp từ ngày 26/12.

Đêm giao thừa vừa qua, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Tin vui! George và Amal Clooney, hai nhà tiên tri chính trị tệ nhất mọi thời đại, đã chính thức trở thành công dân Pháp, một quốc gia đang phải đối mặt với vấn nạn tội phạm nghiêm trọng do cách xử lý vấn đề về người nhập cư”.

“Còn nhớ khi George Clooney bỏ rơi Joe Biden ngay trong một buổi gây quỹ, rồi quay sang ủng hộ một ứng viên “xuất sắc” khác của đảng Dân chủ là bà Kamala, người đang phải cạnh tranh với những thống đốc tệ nhất đất nước, để xem ai sẽ là người dẫn dắt đảng Dân chủ tới thất bại tiếp theo trong tương lai”, ông Trump viết thêm.

Không dừng lại ở vấn đề chính trị, ông Trump còn chế giễu cả sự nghiệp diễn xuất của Clooney: “Clooney được chú ý nhờ những câu chuyện liên quan tới chính trị nhiều hơn là từ những bộ phim rất bình thường của ông ta. Ông ta chưa bao giờ là một ngôi sao điện ảnh, chỉ là một người bình thường luôn phàn nàn về những lẽ thường trong lĩnh vực chính trị”.

Trả lời Hollywood Reporter về đăng tải của ông Trump, tài tử Clooney nói ngắn gọn: “Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống đương nhiệm. Chúng ta phải làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều ấy vào tháng 11”. Clooney hàm ý nhắc tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11/2026.

Gia đình Clooney được nhập quốc tịch Pháp ngay trước thời điểm các yêu cầu về ngôn ngữ bị siết chặt theo luật nhập cư mới, có hiệu lực từ ngày 1/1. Thực tế, khả năng tiếng Pháp của nam tài tử vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết ông “rất vui” khi gia đình Clooney trở thành công dân Pháp, đồng thời nhận định rằng nước Pháp “may mắn khi có họ”.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cũng lên tiếng bảo vệ việc đẩy nhanh quy trình thủ tục trong trường hợp của gia đình tài tử Clooney. Ông Barrot nhấn mạnh các hoạt động thiện nguyện và đóng góp xã hội của vợ chồng Clooney.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, gia đình Clooney “có những cống hiến nổi bật đối với tầm ảnh hưởng quốc tế và uy tín văn hóa của Pháp”, đặc biệt thông qua vai trò của George Clooney trong ngành công nghiệp điện ảnh, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia này.

Vợ của tài tử cũng được mô tả là “một luật sư danh tiếng”, thường xuyên hợp tác với các cơ sở học thuật và tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại Pháp.

Theo quy định nhập cư mới, kể từ năm 2026, người xin quốc tịch Pháp sẽ phải có chứng chỉ tiếng Pháp cho thấy họ có đủ khả năng theo học tại một trường đại học ở Pháp, đồng thời vượt qua bài kiểm tra kiến thức công dân.

Bản thân tài tử George Clooney từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng tiếng Pháp của ông chưa tốt. Trái lại, vợ của ông, Amal Clooney, vốn mang song tịch Anh và Lebanon, có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.