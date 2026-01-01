Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng loạt nghệ sĩ Mỹ hủy diễn để phản đối tên ông Trump

  • Thứ năm, 1/1/2026 20:41 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Việc thêm tên Tổng thống Donald Trump vào Trung tâm Kennedy tiếp tục gây tranh cãi khi các nghệ sĩ Mỹ liên tiếp thông báo hủy biểu diễn.

Các buổi hòa nhạc đêm Giao thừa tại Trung tâm Kennedy bị hủy sau tranh cãi thêm tên ông Trump. Ảnh: Reuters.

The Cooker - một ban nhạc jazz kỳ cựu cho biết sẽ hủy các buổi biểu diễn đêm Giao thừa tại Trung tâm Kennedy, đánh dấu nhóm nghệ sĩ mới nhất rút lui khỏi thiết chế nghệ thuật hàng đầu ở Washington sau khi nơi này được đổi tên để bổ sung tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 29/12/2025, ban nhạc The Cookers nhấn mạnh: “Jazz được sinh ra từ đấu tranh và từ khát vọng tự do không ngừng nghỉ: tự do tư duy, tự do biểu đạt và tiếng nói trọn vẹn của con người. Nhiều người trong chúng tôi đã gắn bó với dòng nhạc này suốt nhiều thập kỷ, và lịch sử ấy vẫn định hình chúng tôi cho đến hôm nay”.

Trước đó, Trung tâm Kennedy đã quảng bá hai đêm diễn đón năm mới của The Cookers như một “ban nhạc jazz septet toàn sao, thắp lửa sân khấu Terrace Theater bằng đam mê và cảm xúc”.

Phản ứng trước làn sóng hủy diễn, ông Richard Grenell - đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump và hiện là Chủ tịch Trung tâm Kennedy - cho rằng các hành động tẩy chay này là “một dạng hội chứng rối loạn”, đồng thời nói rằng các quyết định hủy diễn đến từ những nghệ sĩ được ký hợp đồng dưới thời ban lãnh đạo cũ. Trước đó, ông Grenell từng gọi các vụ hủy diễn là “chiêu trò chính trị”.

Việc The Cookers rút lui nối dài danh sách các chương trình bị hủy kể từ khi ban quản trị Trung tâm Kennedy công bố việc đổi tên trong tháng này. Hội đồng quản trị, vốn được Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa bổ nhiệm thêm nhiều đồng minh trong đợt cải tổ lớn hồi đầu năm, đã bỏ phiếu thông qua quyết định này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington, DC, vào ngày 17/3/2025. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, một buổi hòa nhạc jazz vào đêm Giáng sinh cũng bị hủy. Người dẫn chương trình, nhạc sĩ Chuck Redd, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc đổi tên trung tâm.

Theo New York Times, đoàn múa Doug Varone and Dancers đến từ New York cũng đã rút khỏi hai buổi biểu diễn dự kiến vào tháng 4. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ gọi quyết định thêm tên ông Trump là trái pháp luật, còn gia đình cố Tổng thống John F. Kennedy lên tiếng chỉ trích động thái này làm tổn hại di sản của vị tổng thống bị ám sát.

Theo quyết định của hội đồng quản trị, địa điểm biểu diễn này sẽ mang tên chính thức là The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, gọi tắt là Trump Kennedy Center.

