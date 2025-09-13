Elon Musk bật cười khi nhắc đến Bộ Chiến tranh của ông Trump

Sau thời gian ngắn lãnh đạo DOGE tại Nhà Trắng, Elon Musk tuyên bố chính phủ Mỹ “không thể sửa chữa”, chỉ trích nợ công khổng lồ và cảnh báo AI là cứu cánh cuối cùng.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk hôm 9/9 khẳng định ông tin rằng bộ máy liên bang đã “hỏng hóc đến mức không thể cứu vãn”, sau thời gian ngắn giữ vai trò đứng đầu Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tại Nhà Trắng trong năm nay, tờ Hill đưa tin.

“Chính phủ về cơ bản là không thể sửa chữa”, Musk nói trong buổi tham dự trực tuyến tại hội nghị All-In Summit.

Ông cho rằng việc có những nhân tài trong bộ máy hành chính là tốt, nhưng điều cốt lõi vẫn là tình hình nợ công của Mỹ.

“Nếu nhìn vào nợ quốc gia - vốn đã ở mức cực kỳ cao - thì riêng khoản chi trả lãi đã vượt cả ngân sách Bộ Quốc phòng và vẫn tiếp tục tăng”, Musk phát biểu, rồi bật cười khi nhắc đến việc Lầu Năm Góc gần đây được tái thương hiệu thành “Bộ Chiến tranh”.

“Nếu trí tuệ nhân tạo và robot không giải quyết được vấn đề nợ quốc gia, thì chúng ta coi như xong”, ông nhấn mạnh.

Musk cũng tiết lộ ông chưa quay lại thủ đô Washington kể từ tháng 5, sau màn rạn nứt căng thẳng với Tổng thống Trump liên quan đến dự luật chi tiêu "to, đẹp" của đảng Cộng hòa - gói cắt giảm thuế khổng lồ bị chỉ trích là sẽ thổi phồng nợ công.

DOGE được Trump thành lập ngay sau khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, với mục tiêu “đại tu toàn diện” bộ máy liên bang nhằm cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Musk khi đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để hiện đại hóa chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội: hàng nghìn công chức bị mất việc, nhiều chương trình và hợp đồng lớn bị cắt giảm, trong khi nhân viên DOGE lại được trao quyền tiếp cận dữ liệu nhạy cảm.

Trong sự kiện podcast All-In tuần này, Musk không trực tiếp phản hồi những chỉ trích đó, nhưng trước đây ông từng công khai bày tỏ sự thất vọng với công việc trong chính phủ. Musk thừa nhận trải nghiệm này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn làm tổn hại thương hiệu cá nhân của ông.

“DOGE đang trở thành cái bia hứng chịu cho mọi chuyện. Bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra ở đâu đó, chúng tôi cũng bị đổ lỗi, ngay cả khi hoàn toàn không liên quan”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post hồi tháng 5.