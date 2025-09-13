Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Elon Musk bật cười khi nhắc đến Bộ Chiến tranh của ông Trump

  • Thứ bảy, 13/9/2025 19:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau thời gian ngắn lãnh đạo DOGE tại Nhà Trắng, Elon Musk tuyên bố chính phủ Mỹ “không thể sửa chữa”, chỉ trích nợ công khổng lồ và cảnh báo AI là cứu cánh cuối cùng.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk hôm 9/9 khẳng định ông tin rằng bộ máy liên bang đã “hỏng hóc đến mức không thể cứu vãn”, sau thời gian ngắn giữ vai trò đứng đầu Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tại Nhà Trắng trong năm nay, tờ Hill đưa tin.

“Chính phủ về cơ bản là không thể sửa chữa”, Musk nói trong buổi tham dự trực tuyến tại hội nghị All-In Summit.

Ông cho rằng việc có những nhân tài trong bộ máy hành chính là tốt, nhưng điều cốt lõi vẫn là tình hình nợ công của Mỹ.

“Nếu nhìn vào nợ quốc gia - vốn đã ở mức cực kỳ cao - thì riêng khoản chi trả lãi đã vượt cả ngân sách Bộ Quốc phòng và vẫn tiếp tục tăng”, Musk phát biểu, rồi bật cười khi nhắc đến việc Lầu Năm Góc gần đây được tái thương hiệu thành “Bộ Chiến tranh”.

“Nếu trí tuệ nhân tạo và robot không giải quyết được vấn đề nợ quốc gia, thì chúng ta coi như xong”, ông nhấn mạnh.

Musk cũng tiết lộ ông chưa quay lại thủ đô Washington kể từ tháng 5, sau màn rạn nứt căng thẳng với Tổng thống Trump liên quan đến dự luật chi tiêu "to, đẹp" của đảng Cộng hòa - gói cắt giảm thuế khổng lồ bị chỉ trích là sẽ thổi phồng nợ công.

DOGE được Trump thành lập ngay sau khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, với mục tiêu “đại tu toàn diện” bộ máy liên bang nhằm cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Musk khi đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để hiện đại hóa chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội: hàng nghìn công chức bị mất việc, nhiều chương trình và hợp đồng lớn bị cắt giảm, trong khi nhân viên DOGE lại được trao quyền tiếp cận dữ liệu nhạy cảm.

Trong sự kiện podcast All-In tuần này, Musk không trực tiếp phản hồi những chỉ trích đó, nhưng trước đây ông từng công khai bày tỏ sự thất vọng với công việc trong chính phủ. Musk thừa nhận trải nghiệm này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn làm tổn hại thương hiệu cá nhân của ông.

“DOGE đang trở thành cái bia hứng chịu cho mọi chuyện. Bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra ở đâu đó, chúng tôi cũng bị đổ lỗi, ngay cả khi hoàn toàn không liên quan”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post hồi tháng 5.

Robot hình người có 'cứu' được Elon Musk?

Tỷ phú Elon Musk kỳ vọng Optimus có thể đóng góp 80% giá trị cho Tesla trong tương lai và công ty này sẽ sản xuất 500.000 - 1 triệu robot trước cuối năm 2027. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi về độ khả thi của mục tiêu “trên trời” này.

37:2228 hôm qua

Elon Musk không dùng bữa tối cùng ông Trump

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ và dùng bữa tối với các CEO công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong danh sách khách mời của ông Trump không có “đồng minh thân cận” CEO Elon Musk.

19:53 5/9/2025

Trung Quốc tăng tốc trong cuộc đua với Starlink của Elon Musk

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ Internet vệ tinh thương mại quỹ đạo thấp, với mục tiêu xây dựng các hệ thống nội địa có thể cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

18:53 1/9/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

tỷ phú Elon Musk rạn nứt Trump Musk Donald Trump Elon Musk Mỹ Elon Musk ông Trump AI dự luật chi tiêu DOGE Bộ Chiến tranh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý