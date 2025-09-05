Elon Musk không dùng bữa tối cùng ông Trump

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ và dùng bữa tối với các CEO công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong danh sách khách mời của ông Trump không có “đồng minh thân cận” CEO Elon Musk.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk chào Tổng thống Mỹ Donald Trump tại giải vô địch đấu vật nam NCAA, ngày 22/3/2025.

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ và dùng bữa tối với nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại Vườn Hồng Nhà Trắng ngày 5/9. Trong bữa tối, ông nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoe những khoản đầu tư khổng lồ mà các tập đoàn đang rót vào nền kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, ông Elon Musk, người từng là đồng minh thân cận của ông Trump, đã không có mặt trong danh sách khách mời. Có mặt tại bàn tiệc là đối thủ của ông Musk trong lĩnh vực AI, Sam Altman của OpenAI.

Phát biểu trước dàn khách mời, ông Trump gọi những người xung quanh là “những bộ óc xuất chúng”, đồng thời khẳng định họ đang đưa nước Mỹ lên một tầm cao mới.

Các CEO công nghệ ca ngợi ông Trump và chia sẻ kỳ vọng về công nghệ, nhưng tổng thống Mỹ lại chú trọng đến những con số đầu tư. Ông đi vòng quanh bàn, hỏi từng người đang rót bao nhiêu tiền vào nước Mỹ.

CEO Mark Zuckerberg của Meta và Tim Cook của Apple đều trả lời con số 600 tỷ USD , Sundar Pichai của Google nói 250 tỷ USD . Khi ông Trump hỏi về Microsoft, CEO Satya Nadella trả lời khoảng 80 tỷ USD mỗi năm. Tổng thống đáp lại: “Tốt. Rất tốt”.

Nhà Trắng xác nhận danh sách khách mời bữa tối còn có: đồng sáng lập Microsoft Bill Gates; nhà sáng lập Google Sergey Brin; nhà sáng lập OpenAI Greg Brockman; CEO Oracle Safra Catz; CEO Blue Origin David Limp; CEO Micron Sanjay Mehrotra; chủ tịch TIBCO Software Vivek Ranadive; giám đốc Palantir Shyam Sankar; nhà sáng lập Scale AI Alexandr Wang; và CEO Shift4 Payments Jared Isaacman.

Việc ông Trump tìm cách tiếp cận giới công nghệ đã gây chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa.

Tại một hội nghị đảng Cộng hòa ở Washington ngày 4/9, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đồng minh thân cận của ông Trump, đã chỉ trích gay gắt việc chính quyền chưa kiểm soát chặt chẽ trí tuệ nhân tạo. Ông thậm chí còn nêu đích danh Meta và ChatGPT.

Trong khi đó, bản thân tổng thống Mỹ thường xuyên sử dụng và chia sẻ hình ảnh do AI tạo ra, dù ông từng phàn nàn AI vì đã tạo ra các video gây hiểu lầm.

Trước đó vào ngày 2/9, ông Trump khẳng định đoạn video quay cảnh đồ vật bị ném ra khỏi cửa sổ tầng trên của Nhà Trắng là do AI tạo ra. Sau đó ông nói: “Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra, có lẽ tôi chỉ cần đổ lỗi cho AI thôi”.