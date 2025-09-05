Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk không dùng bữa tối cùng ông Trump

  Thứ sáu, 5/9/2025
  • 2 giờ trước

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ và dùng bữa tối với các CEO công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong danh sách khách mời của ông Trump không có “đồng minh thân cận” CEO Elon Musk.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk chào Tổng thống Mỹ Donald Trump tại giải vô địch đấu vật nam NCAA, ngày 22/3/2025.

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ và dùng bữa tối với nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại Vườn Hồng Nhà Trắng ngày 5/9. Trong bữa tối, ông nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoe những khoản đầu tư khổng lồ mà các tập đoàn đang rót vào nền kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, ông Elon Musk, người từng là đồng minh thân cận của ông Trump, đã không có mặt trong danh sách khách mời. Có mặt tại bàn tiệc là đối thủ của ông Musk trong lĩnh vực AI, Sam Altman của OpenAI.

Phát biểu trước dàn khách mời, ông Trump gọi những người xung quanh là “những bộ óc xuất chúng”, đồng thời khẳng định họ đang đưa nước Mỹ lên một tầm cao mới.

Các CEO công nghệ ca ngợi ông Trump và chia sẻ kỳ vọng về công nghệ, nhưng tổng thống Mỹ lại chú trọng đến những con số đầu tư. Ông đi vòng quanh bàn, hỏi từng người đang rót bao nhiêu tiền vào nước Mỹ.

CEO Mark Zuckerberg của Meta và Tim Cook của Apple đều trả lời con số 600 tỷ USD, Sundar Pichai của Google nói 250 tỷ USD. Khi ông Trump hỏi về Microsoft, CEO Satya Nadella trả lời khoảng 80 tỷ USD mỗi năm. Tổng thống đáp lại: “Tốt. Rất tốt”.

Nhà Trắng xác nhận danh sách khách mời bữa tối còn có: đồng sáng lập Microsoft Bill Gates; nhà sáng lập Google Sergey Brin; nhà sáng lập OpenAI Greg Brockman; CEO Oracle Safra Catz; CEO Blue Origin David Limp; CEO Micron Sanjay Mehrotra; chủ tịch TIBCO Software Vivek Ranadive; giám đốc Palantir Shyam Sankar; nhà sáng lập Scale AI Alexandr Wang; và CEO Shift4 Payments Jared Isaacman.

Việc ông Trump tìm cách tiếp cận giới công nghệ đã gây chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa.

Tại một hội nghị đảng Cộng hòa ở Washington ngày 4/9, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đồng minh thân cận của ông Trump, đã chỉ trích gay gắt việc chính quyền chưa kiểm soát chặt chẽ trí tuệ nhân tạo. Ông thậm chí còn nêu đích danh Meta và ChatGPT.

Trong khi đó, bản thân tổng thống Mỹ thường xuyên sử dụng và chia sẻ hình ảnh do AI tạo ra, dù ông từng phàn nàn AI vì đã tạo ra các video gây hiểu lầm.

Trước đó vào ngày 2/9, ông Trump khẳng định đoạn video quay cảnh đồ vật bị ném ra khỏi cửa sổ tầng trên của Nhà Trắng là do AI tạo ra. Sau đó ông nói: “Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra, có lẽ tôi chỉ cần đổ lỗi cho AI thôi”.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

Nguyễn An

Elon Musk Donald Trump bữa tối công nghệ Donald Trump Elon Musk Bill Gates Mỹ Mark Zuckerberg Sergey Brin Tổng thống Mỹ CEO công nghệ Elon Musk Donald Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Sergey Brin

    Sergey Brin

    Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Brin hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính 53,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 9 trên toàn thế giới (theo danh sách của Forbes).

    • Ngày sinh: 21/8/1973
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Tài sản: 53,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Anne Wojcicki
    • Con: 2

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

