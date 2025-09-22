Trump, Musk tái ngộ

Tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã lần đầu xuất hiện cùng nhau, trò chuyện công khai kể từ sau những tranh cãi gay gắt vài tháng trước.

Ông bắt tay Elon Musk tại khán đài VIP sân vận động State Farm (Glendale, bang Arizona) trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị sát hại ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ngày 21/9, ông Trump và Musk ngồi cạnh nhau trong phòng riêng, trao đổi bình thường suốt buổi lễ. Tổng thống Mỹ thậm chí còn giới thiệu Musk với Dana White - Giám đốc điều hành giải UFC, theo Hill.

Đây là lần đầu tiên hai nhân vật quyền lực này cùng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nổ ra tranh cãi về “Đạo luật To, Đẹp” (OBBBA) của chính quyền Trump. Giới truyền thông Mỹ coi cuộc tái ngộ là dấu hiệu “tan băng” trong mối quan hệ cá nhân, có thể tác động đến đảng Cộng hòa, phong trào MAGA và ngành công nghệ với chính quyền Trump.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Trump bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Charlie Kirk, gọi nhà hoạt động 31 tuổi là “một trong những ánh sáng rực rỡ nhất” của nước Mỹ - một “người khổng lồ” của thế hệ trẻ, đồng thời là người chồng, người cha và một tín đồ Cơ Đốc tận tụy.

Tỷ phú Musk cũng cho biết ông “rất vinh dự” được cùng hàng chục nghìn người tham dự lễ tưởng niệm Kirk.

Musk từng là đồng minh thân cận của ông Trump khi đầu tư mạnh vào chiến dịch tranh cử và được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu chính phủ thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người rạn nứt vì bất đồng quanh OBBBA - dự luật chi tiêu ngân sách và giảm thuế - đỉnh điểm là cuộc công kích cá nhân trên mạng xã hội ngày 5/6.

Thậm chí, tỷ phú Elon Musk từng thông báo sẽ thành lập một đảng mới - “đảng nước Mỹ”. Theo đó, đảng chính trị mới của Mỹ, do Musk tuyên bố sẽ tài trợ, có thể khởi đầu bằng việc tập trung giành một số ghế dễ tiếp cận tại Hạ viện và Thượng viện.

Tuy nhiên, sau đó, Musk đã gọi điện cho ông Trump và công khai thừa nhận “hối tiếc” về một số phát ngôn “đi quá xa”.

Ngoài ra, vị Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ tin đồn ông muốn gây khó cho các doanh nghiệp của Musk, khẳng định mong muốn họ “phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.