Elon Musk vẫn muốn lập đảng mới

Tỷ phú Elon Musk phủ nhận thông tin cho rằng ông gác lại kế hoạch thành lập đảng chính trị “America Party” tại Mỹ.

Vào tháng 7, Tổng thống Trump đã chế giễu kế hoạch tranh cử của Elon Musk, trong khi CEO Tesla tuyên bố rằng kế hoạch này sẽ khôi phục ‘tự do’ cho cử tri. Ảnh: Reuters.

Trả lời dưới một bài viết của người dùng X dẫn báo Wall Street Journal về việc Elon Musk tạm hoãn kế hoạch lập đảng chính trị mới, vị tỷ phú viết: “Không tin được những gì WSJ viết”.

Trước đó, ngày 20/8, báo Wall Street Journal dẫn từ nguồn tin thân cận rằng ông Elon Musk muốn tập trung cho các công ty của mình hơn là đối đầu trực diện với giới Cộng hòa và cho rằng ông có nhiều lý do để tạm dừng kế hoạch lập đảng mới.

Ông Elon Musk từng có cuộc “khẩu chiến” công khai trên mạng xã hội với tổng thống Donald Trump về gói chi tiêu - thuế do tổng thống hậu thuẫn. Ông Musk khẳng định với hơn 200 triệu người theo dõi trên X rằng ông sẽ lập đảng Nước Mỹ, đại diện cho những cử tri bất mãn với hai đảng lớn.

Elon Musk, anh 1
Ông Elon Musk trả lời bình luận trên mạng xã hội X, phủ nhận các thông tin mà WSJ đưa ra.

Nhưng vào cuối tháng 7 năm nay, mối quan hệ giữa tỷ phú và tổng thống Trump đã có dấu hiệu dịu xuống.

Tổng thống Trump viết một thông điệp mang tính hòa giải rõ rệt trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/7: “Tôi hy vọng Musk và tất cả các doanh nghiệp của đất nước chúng ta đều có thể phát triển mạnh mẽ, thậm chí là thịnh vượng chưa từng thấy! Họ hoạt động càng tốt, nước Mỹ càng tốt, điều đó có lợi cho tất cả chúng ta”.

Cũng theo bài báo của Wall Street Journal, ông Musk hiện ưu tiên duy trì mối quan hệ với Phó tổng thống JD Vance, người được đánh giá là ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 và việc thành lập một đảng riêng có nguy cơ ảnh hưởng đến mối quan hệ này.

Elon Musk từng cân nhắc sử dụng một phần nguồn tài chính khổng lồ của mình để ủng hộ Phó tổng thống Vance nếu ứng viên này quyết định tranh cử nhiệm kỳ tới. Đối với vị phó tổng thống, đây sẽ là sự hậu thuẫn lớn trong quá trình kế nhiệm Tổng thống Donald Trump.

Dù đã quyết tâm lập đảng mới nhưng cho tới nay, tỷ phú Musk và ê-kíp không tích cực gặp gỡ hay hợp tác với các tổ chức có thể hỗ trợ triển khai.

Thậm chí ông đã hủy một cuộc thảo luận với nhóm chuyên về vận động chính trị độc lập vào cuối tháng 7 với lý do muốn dồn sức cho hoạt động kinh doanh.

Nguyễn An

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

