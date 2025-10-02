Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk muốn chết trên Sao Hỏa

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk vừa tái khẳng định khát vọng sống và chết trên hành tinh này, sau khi tuyên bố coi Sao Hỏa là một phần của Mỹ.

Tỷ phú công nghệ, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk. Ảnh: Shutterstock

Kênh RT của Liên bang Nga tối 1/10 cho biết tỷ phú Elon Musk từ lâu đã nuôi tham vọng xây dựng một nền văn minh tự duy trì trên Sao Hỏa.

Ông cũng nhiều lần nói về việc thuộc địa hóa Sao Hỏa như một phần trong sứ mệnh lớn hơn nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài người trong trường hợp xảy ra một “sự kiện tận thế”, với việc SpaceX đang tích cực phát triển các dự án tàu vũ trụ để hiện thực hóa mục tiêu này.

Vào hôm 1/10, trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X, tỷ phú Musk nhấn mạnh: “Tôi chỉ mang một hộ chiếu, bây giờ và mãi mãi: nước Mỹ. Tôi sẽ sống và chết tại đây. Hoặc trên Sao Hỏa (một phần của nước Mỹ)”.

Đầu năm nay, doanh nhân này cho biết sứ mệnh Starship đầu tiên lên Sao Hỏa có thể được phóng sớm nhất vào cuối năm 2026.

Người sáng lập SpaceX cũng tiết lộ rằng một trong những chuyến bay Starship tiếp theo đến Sao Hỏa sẽ mang theo Optimus, robot hình người của Tesla.

Vị tỷ phú công nghệ này úp mở rằng sứ mệnh Starship có thể mở đường cho các chuyến đổ bộ của con người, mà theo ông có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2029.

Ngoài hệ thống phóng Starship – dự kiến phục vụ các chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng và Sao Hỏa – tỷ phú Musk còn điều hành nhiều sáng kiến liên quan đến không gian thông qua SpaceX, công ty chuyên phát triển và phóng tên lửa, tàu vũ trụ và hệ thống vệ tinh.

Các tên lửa tái sử dụng Falcon 9 và Falcon Heavy của SpaceX hiện đang phục vụ cả sứ mệnh thương mại lẫn chính phủ, bao gồm các hợp đồng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tàu Crew Dragon thường xuyên đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Thông qua Starlink, SpaceX vận hành một mạng lưới ngày càng mở rộng gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp, cung cấp dịch vụ internet toàn cầu.

NASA cũng có những mục tiêu dài hạn riêng đối với Sao Hỏa. Hiện cơ quan này tập trung vào chương trình Artemis, nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng trước khi hướng đến hành tinh đỏ.

Một sứ mệnh có người lái lên Sao Hỏa tạm thời được lên kế hoạch vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040, tùy thuộc vào tiến bộ công nghệ và nguồn tài chính.

Vào tháng 3, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết tỷ phú Musk đặt mục tiêu định hình lại các ưu tiên của NASA, tập trung vào sứ mệnh có người lái lên Sao Hỏa trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc, bao gồm việc tái phân bổ nguồn lực và bổ nhiệm đồng minh vào cơ quan này để đẩy nhanh tiến trình.

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".

https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ty-phu-musk-tiet-lo-khat-vong-bat-ngo-sau-khi-tuyen-bo-coi-sao-hoa-la-mot-phan-cua-my-20251002050953112.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

