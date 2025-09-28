Ông Trump tha thứ cho Elon Musk

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Tổng thống Trump sẽ “tha thứ nhưng không quên” sự tiêu cực của Elon Musk sau khi tỷ phú công nghệ rời chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk từng là đồng minh thân thiết trước khi mối quan hệ rạn nứt vào tháng 6/2025. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Batya” của NewsNation ngày 27/9, Bộ trưởng Thương mại Lutnick nói Musk từng là “người bạn thân nhất” của ông Trump trong nội các.

“Elon Musk thực sự giành được tình bạn và sự ngưỡng mộ của Tổng thống, nhưng khi rời chính quyền, ông ấy bộc lộ một phần rất tiêu cực. Tôi không nghĩ Tổng thống sẽ quên điều đó”, ông Lutnick chia sẻ với người dẫn Batya Ungar-Sargon.

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gắn bó chặt chẽ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, với việc Musk chi hơn 290 triệu USD ủng hộ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa, theo hồ sơ Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Quan hệ này giúp Musk đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - cơ quan từng gây tranh cãi với nhiệm vụ cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trong các cơ quan liên bang.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Musk và các thành viên nội các khác quanh vai trò của ông tại DOGE đã làm rạn nứt quan hệ giữa Musk và Tổng thống. Tháng 5 vừa qua, Musk từ chức Bộ trưởng DOGE và chỉ vài ngày sau đó công khai phản đối dự luật thuế - chi tiêu của ông Trump, gọi đây là “sự ghê tởm khổng lồ” trên mạng X.

Mối quan hệ của hai người từ đó xấu đi rõ rệt. Musk thậm chí còn cáo buộc tên của ông Trump xuất hiện trong “hồ sơ Epstein”.

Dù vậy, ông Lutnick tin rằng Tổng thống vẫn sẽ giữ thái độ “thân thiện” với Musk trong tương lai.

“Ông ấy sẽ thân thiện và lịch sự, vì Tổng thống vốn dĩ rất lịch sự. Nhưng tôi có nghĩ ông ấy sẽ quên? Tôi không nghĩ vậy”, ông Lutnick nói thêm.

Lutnick từng là CEO của hãng đầu tư phố Wall Cantor Fitzgerald và có mối quan hệ gần gũi với ông chủ Tesla trước khi đảm nhậm chức Bộ trưởng Thương mại. Ông cho biết đã quen biết ông Trump - một tỷ phú New York - hơn 50 năm và từng rất “trăn trở” về tình bạn giữa ông Trump với Elon Musk.