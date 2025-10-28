Ông Trump nói thẳng về Elon Musk

Khi trò chuyện với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cởi mở chia sẻ về mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk.

Ông Trump khẳng định vẫn “luôn có cảm tình” với Elon Musk dù mối quan hệ giữa hai bên đã nhiều lần trở nên căng thẳng kể từ khi tỷ phú công nghệ rời khỏi bộ máy chính quyền Nhà Trắng.

Ông Trump nhận định sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông và Musk là “một khoảnh khắc rất ngớ ngẩn” trong cuộc đời vị tỷ phú.

“Mọi chuyện giữa tôi và Elon Musk vẫn ổn. Tôi thích Elon, và tôi đoán mình sẽ luôn thích ông ấy. Ông ấy là người tốt và rất có năng lực”, ông Trump nói.

Tỷ phú Elon Musk bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai người đi xem một trận đấu vật tổ chức ở thành phố Philadelphia (Mỹ) hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump và tỷ phú Musk từng có mối quan hệ mật thiết trong chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2024. Khi ấy, vị tỷ phú đã ủng hộ tài chính 290 triệu USD cho quỹ tái tranh cử của ông Trump.

Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống, tỷ phú Musk được bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Hiệu quả Chính phủ. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người rạn nứt nghiêm trọng khi ông Trump đưa ra kế hoạch tăng trần nợ công khiến tỷ phú Musk kịch liệt phản đối.

Không lâu sau, Elon Musk rời Nhà Trắng và từng có những cuộc khẩu chiến công khai với ông Trump trên mạng xã hội. Dù vậy, ông Musk đã đưa ra lời xin lỗi vì một số cáo buộc sai lầm.

Chia sẻ mới nhất của ông Trump về tỷ phú Musk cho thấy ông vẫn giữ thái độ mềm mỏng với Musk. “Ông ấy đã có lúc sai lầm, nhưng ai mà chẳng có lúc như vậy”, ông Trump nói.

Ông Trump trò chuyện với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo Fox News, ngày 27/10, Tổng thống Trump còn tiết lộ về việc kiểm tra sức khỏe của ông tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed thời gian gần đây.

Ông khẳng định kết quả “hoàn hảo”, song từ chối tiết lộ lý do phải thăm khám tổng quát lần thứ hai trong một năm. “Tôi đã chụp MRI. Kết quả hoàn hảo. Tôi đã cho công bố toàn bộ kết quả”, ông Trump nói.

Tổng thống khẳng định đội ngũ y tế của ông đã cung cấp “báo cáo rất chi tiết” cho truyền thông, song cả ông Trump và Nhà Trắng chưa từng công bố lý do cụ thể cho chuyến thăm khám tổng quát bất thường. Theo thông lệ hàng năm, Tổng thống Mỹ chỉ cần khám tổng quát một lần.

“Tôi nghĩ các bác sĩ đã gửi tới các bạn bản báo cáo rất đầy đủ, chưa ai từng công khai thông tin như tôi. Nếu kết quả không tốt, tôi cũng sẽ nói thật. Nhưng các bác sĩ nói rằng đó là một trong những kết quả khám sức khỏe tốt nhất mà họ từng thấy ở độ tuổi của tôi”, ông Trump nói.

Khi phóng viên cố gặng hỏi lý do của việc khám tổng quát bất thường, Tổng thống Mỹ từ chối trả lời, chỉ nói: “Hãy hỏi bác sĩ đi”.

Hiện ông Trump đang ở tuổi 79 và là một trong những vị Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử chính trường Mỹ.

Hồi mùa hè năm nay, Nhà Trắng từng thông báo việc ông Trump được kiểm tra y tế do bị sưng chân. Kết quả cho thấy ông mắc bệnh suy tĩnh mạch, đây là một bệnh lý thường xuất hiện ở người cao tuổi.

Ngoài ra, ông Trump cũng hay bị chú ý vì những vết bầm thường thấy ở bàn tay phải. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết các vết bầm này xuất hiện do ông Trump phải “bắt tay quá thường xuyên”, kết hợp với việc dùng aspirin, loại thuốc có thể làm gia tăng nguy cơ bầm tím.