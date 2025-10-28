Tổng thống Trump nói về nhiệm kỳ 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không “chơi chiêu” để quay lại Nhà Trắng, dù “rất muốn có thêm một nhiệm kỳ”.

Tổng thống Trump rời Malaysia đến Nhật, tiếp tục chuyến công du châu Á. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, ngày 27/10, trong cuộc trò chuyện với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tranh cử vị trí Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2028.

Khi được hỏi liệu ông có loại trừ hoàn toàn khả năng tái tranh cử lần ba hay không, ông Trump mỉm cười: “Tôi rất muốn làm điều đó. Hiện tôi có sự ủng hộ lý tưởng nhất từ trước đến nay”.

Khi phóng viên tiếp tục gặng hỏi, ông chỉ đáp: “Tôi không loại trừ khả năng nào. Còn lại, mọi người phải tự hiểu thôi”.

Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được bầu làm Tổng thống Mỹ quá hai lần. Tuy nhiên, một số người ủng hộ ông Trump đã nêu giả thuyết rằng ông có thể ra tranh cử vị trí Phó Tổng thống, sau đó Tổng thống đắc cử sẽ từ chức để ông Trump kế nhiệm.

Về điều này, ông Trump thẳng thắn bác bỏ ý tưởng do một số người ủng hộ đề xuất nhằm lách quy định của Hiến pháp Mỹ để ông có thể nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ ba.

“Tôi được phép làm điều đó, nhưng tôi sẽ không làm vì quá lắt léo. Người dân cũng sẽ không thích động thái lách quy định và làm vậy cũng không đúng đắn”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng ông đang có “một đội ngũ cộng sự tuyệt vời”, đồng thời ca ngợi hai chính trị gia thân cận - Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Ông khẳng định hai người này là “những người có thể tạo nên đội hình không thể bị đánh bại” nếu họ cùng hợp tác trong chiến dịch tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ.

Những phát biểu mới nhất của Trump tiếp tục khơi dậy những đồn đoán, sau khi xuất hiện hình ảnh ông phát mũ “Trump 2028” tại Nhà Trắng thời gian gần đây.