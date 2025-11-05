Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump 'quay xe', tái đề cử đồng minh Elon Musk làm lãnh đạo NASA

  • Thứ tư, 5/11/2025 09:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong một động thái "quay xe" chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái đề cử phi hành gia Jared Isaacman làm Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

“Niềm đam mê của Jared (Isaacman) đối với không gian, kinh nghiệm phi hành gia và tinh thần tiên phong trong khám phá vũ trụ, cùng nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế không gian mới khiến anh ấy trở thành người lý tưởng để dẫn dắt NASA bước vào một kỷ nguyên táo bạo”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 4/11 (giờ địa phương).

Ông Isaacman từng được Tổng thống Trump đề cử cho vị trí tương tự một lần vào tháng 5 song Nhà Trắng khi đó đã rút lại đề cử ngay trước phiên bỏ phiếu tại Thượng viện, do lo ngại về mối quan hệ thân thiết giữa ông Isaacman và tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, cũng như các khoản quyên góp trước đây của ông Isaacman cho đảng Dân chủ.

Kể từ đó, Isaacman đã nỗ lực lấy lại thiện cảm của người đứng đầu Nhà Trắng. Theo Axios, phi hành gia này đã tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng hồi tháng 10 cùng các nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa và nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ, trong đó có Thượng nghị sĩ Tim Sheehy và Laura Loomer, nhà hoạt động cánh hữu có sức ảnh hưởng trong phong trào "Tái thiết nước Mỹ" (MAGA).

Jared Isaacman la ai anh 1

Doanh nhân, tỷ phú, phi hành gia Jared Isaacman. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nỗ lực trở lại của ông Isaacman vấp phải sự phản đối từ Sean Duffy, người hiện đảm nhiệm vai trò quyền Giám đốc NASA kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Ông Isaacman, vốn là giám đốc điều hành công ty thanh toán Shift4, có mối quan hệ kinh doanh mật thiết với tỷ phú Musk, người được cho là có mâu thuẫn sâu sắc với ông Duffy. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định ông Isaacman sẽ phải đối mặt với cuộc chiến cam go tại Thượng viện khi một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại về các hoạt động chính trị trong quá khứ của ông.

Đại Hoàng

