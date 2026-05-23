Mỹ tung thêm hồ sơ về những lần chạm trán UFO

Lầu Năm Góc mới đây đã công bố hàng loạt hồ sơ mô tả các trường hợp chứng kiến các vật thể bay không xác định (UFO) được báo cáo từ năm 1948.

Hình ảnh nhìn từ Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 12 năm 1969, trong đó các hiện tượng chưa xác định được làm nổi bật và phóng to. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Loạt hồ sơ mới được công bố ngày 22/5 bao gồm nhiều tài liệu, bản ghi âm và 51 video, trong đó có một video về một UFO bị bắn tan thành từng mảnh. Bối cảnh của các vụ việc vẫn chưa được giải thích.

Đây là bộ tài liệu thứ hai được công bố sau lệnh của Tổng thống Donald Trump đầu năm nay. Lầu Năm Góc đã tải lên bộ 161 tài liệu đầu tiên vào ngày 8/5 và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tài liệu nữa được công bố.

Một trong những tài liệu mới được công bố là báo cáo dài 116 trang của Chương trình Vũ khí Đặc biệt Lực lượng Vũ trang từ năm 1948 - 1950. Trong đó, các nhân chứng đã kể lại 209 lần nhìn thấy các vật thể không xác định, bao gồm những khối cầu và các vật thể khác mà Chính phủ Mỹ gọi là “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).

Báo cáo bao gồm tường thuật về một loạt vụ chứng kiến UFO và điều tra ở Sandia, New Mexico, nơi các nhân chứng mô tả cách UFO di chuyển, bay đi và biến mất nhưng sau đó phát nổ.

Trong một tài liệu khác, một “sĩ quan tình báo cấp cao của Mỹ” giấu tên đã cung cấp lời kể trực tiếp của mình về việc nhìn thấy UFO từ một máy bay trực thăng quân sự vào năm 2025 tại “miền Tây nước Mỹ”.

Theo đó, ông trông thấy những “quả cầu màu cam bí ẩn lóe lên rồi tắt dần” khi điều tra “những tiếng động lớn nghe thấy trên núi” tại một trường bắn thử nghiệm. Đây cũng là nơi những người khác đã nhìn thấy UFO trong những ngày trước đó.

Ông cho biết “loạt các cuộc chạm trán UAP ở cự ly gần” kéo dài hơn một giờ. Các UAP “rất nóng”, bay sát mặt đất và di chuyển với tốc độ cao.

“Chúng có hình bầu dục, màu cam với tâm màu trắng hoặc vàng, và phát ra ánh sáng theo mọi hướng”, viên sĩ quan báo cáo. Ông cho biết đàn UAP dường như kết tụ lại khi chúng bùng sáng lên xuống trong vài phút, “tạo thành một hình tam giác rõ rệt trước khi biến mất”. Ông không chụp bức ảnh nào vì quá tập trung vào việc “đánh giá xem đó là gì và liệu nó có gây ra mối đe dọa nào không”.

Hầu hết video được công bố gần đây đều là những thước phim mờ nhạt được ghi lại bởi camera hồng ngoại của quân đội Mỹ từ năm 2018 đến 2023. Trong phần mô tả kèm theo, Lầu Năm Góc giải thích rằng các thành viên Quốc hội đã yêu cầu các video này vào tháng 3, nhưng nhiều video thiếu “chuỗi bằng chứng xác thực”, có nghĩa là chúng có thể đã bị chỉnh sửa ở một thời điểm nào đó.

Một trong những video này được cho là cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ một vật thể mờ ảo. Mô tả cho biết sự việc xảy ra trên hồ Huron vào tháng 2/2023, khoảng thời gian một khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc bay qua Mỹ, làm gia tăng sự giám sát đối với UFO.

Chính quyền của Tổng thống Biden trước đây từng ra lệnh tiêu hủy một số vật thể không xác định vào thời điểm đó, trong số đó có thứ mà các quan chức mô tả là một cấu trúc hình bát giác có dây buộc, đã bị bắn hạ trên hồ Huron gần biên giới Canada.

Các tài liệu không đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào về sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh hay cung cấp bằng chứng về các công nghệ ngoài hành tinh. Các quan chức Mỹ nói rằng mọi người có thể tự đưa ra quyết định của mình.

Lầu Năm Góc cho biết các tài liệu tiếp theo sẽ được công bố “theo từng đợt”.