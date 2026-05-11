Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' nói về việc Mỹ công bố 162 tài liệu UFO

Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” cho rằng việc Mỹ giải mật 162 hồ sơ UFO nhưng đều ghi “chưa thể kết luận” cho thấy cách kiểm soát thông tin bằng “công bố có chọn lọc”.

Tác giả Robert Kiyosaki và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp cùng quyển "Why we want you to be rich" mà cả hai là đồng tác giả vào năm 2006. Ảnh: Daily Mail.

Tác giả sách Cha giàu, cha nghèo Robert Kiyosaki vừa đăng tải bài viết dài trên Facebook cá nhân vào ngày 9/5. Ông bình luận việc Lầu Năm Góc công bố 162 hồ sơ liên quan các hiện tượng bay chưa xác định (UFO/UAP).

Theo ông Kiyosaki, điểm đáng chú ý không nằm ở bản thân các tài liệu, mà ở việc toàn bộ hồ sơ đều được đánh dấu “unresolved” (chưa thể kết luận). Ông đặt vấn đề Mỹ sở hữu hệ thống giám sát và tình báo hàng đầu thế giới nhưng sau nhiều thập kỷ vẫn không đưa ra được kết luận cuối cùng về các hiện tượng này.

“Tôi không nói hồ sơ UFO là giả. Tôi cũng không nói chính phủ đang nói dối. Tôi chỉ nói rằng thông tin quan trọng nhất thường nằm ở những gì bạn không được thấy”, ông viết.

Nhà đầu tư nổi tiếng cho rằng cơ chế kiểm soát thông tin hiện đại không còn là “che giấu hoàn toàn”, mà là “công bố có chọn lọc”. Việc công bố 162 hồ sơ khiến công chúng cảm thấy mình đang được tiếp cận sự thật nhưng họ không có khả năng biết những tài liệu nào vẫn bị giữ kín.

Ông Kiyosaki cũng so sánh việc giải mật hồ sơ UFO với cách doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hoặc cách ngân hàng trung ương công bố dữ liệu lạm phát. Theo ông, các dữ liệu được công bố có thể là thật nhưng vẫn phản ánh góc nhìn do bên nắm quyền kiểm soát lựa chọn.

Ảnh chụp một UFO phía Tây bầu trời Mỹ tháng 12/2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trước đó, ngày 8/5, Lầu Năm Góc thông báo công bố hàng loạt tài liệu, ảnh và video liên quan UFO, đồng thời mở trang web để công chúng truy cập dữ liệu. Chính phủ Mỹ cho biết đây mới là giai đoạn đầu của quá trình giải mật và sẽ tiếp tục đăng tải thêm hồ sơ trong thời gian tới.

Theo phía Mỹ, nhiều tài liệu trước đây bị giữ kín do quy định phân loại thông tin. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói động thái này nhằm “mang lại sự minh bạch” với các hiện tượng dị thường trên không.

Các tài liệu được công bố bao gồm ảnh giám sát, báo cáo quân sự và tư liệu lịch sử từ các chương trình nghiên cứu UFO của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra kết luận chính thức về nguồn gốc các hiện tượng này.

Bài đăng của ông Kiyosaki nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng xã hội, trong bối cảnh chủ đề UFO tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ, đặc biệt sau các đợt giải mật tài liệu gần đây của chính phủ nước này.