Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo' vẫn lạc quan dù giá bitcoin chạm đáy

Trái ngược với dự đoán của ông Robert Kiyosaki, thị trường bitcoin đã lao dốc mạnh sau sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Ảnh minh họa đồng bitcoin. Nguồn: iStock.

Ngay sau sắc lệnh hành pháp về kho dự trữ bitcoin chiến lược do Tổng thống Donald Trump ký ngày 7/3, giá bitcoin đã lao dốc mạnh trong 72 giờ qua, trái ngược với những dự đoán lạc quan của nhà đầu tư Robert Kiyosaki.

Dù tác giả của cuốn sách Cha giàu, cha nghèo vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn của bitcoin, thị trường lại phản ứng theo chiều hướng tiêu cực trước những lo ngại về nền kinh tế Mỹ.

Thị trường bitcoin không tươi sáng

Sau quyết định từ người đứng đầu Nhà Trắng, trên nền tảng mạng xã hội X, ông Robert Kiyosaki đã nhấn mạnh rằng sắc lệnh này sẽ giúp củng cố vị thế của bitcoin trong nền kinh tế Mỹ, đưa nó trở thành một loại tài sản chiến lược tương tự vàng. Ông dự báo bitcoin là loại tài sản số an toàn và khẳng định sẽ tiếp tục mua vào. Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ từ tác giả Kiyosaki và những người có quan điểm tích cực về tiền điện tử, thị trường có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt.

Nhà đầu tư Robert Kiyosaki - tác giả của cuốn sách Cha giàu, cha nghèo. Ảnh: Yahoo Finance.

Nguyên nhân chính khiến giá bitcoin giảm mạnh được cho là xuất phát từ những lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng xảy ra suy thoái kinh tế trong năm nay. Thông tin này khiến các nhà đầu tư lo lắng. Hơn hết, tâm lý bất an đã làm lu mờ hiệu ứng tích cực mà sắc lệnh bitcoin mang lại, đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.

Bên cạnh đó, sắc lệnh ngày 7/3 của ông Trump không đưa ra kế hoạch cụ thể về cách thức vận hành kho dự trữ bitcoin, khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về tác động thực tế của chính sách này. Theo các thông tin hiện có, kho dự trữ bitcoin sẽ được hình thành từ số tiền điện tử bị chính phủ Mỹ tịch thu, chủ yếu do Bộ Tư pháp quản lý. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền Trump sẽ không mua thêm bitcoin bằng ngân sách công, mà chỉ giữ lại số lượng đã thu giữ trước đó.

Theo sắc lệnh, Mỹ sẽ không bán số bitcoin này, việc thiếu các biện pháp mua vào khiến giới đầu tư thất vọng. Nhiều người trong ngành kỳ vọng chính phủ sẽ có động thái tích cực hơn trong việc tích lũy bitcoin nhằm hỗ trợ giá trị của loại tài sản này.

Hội nghị Thượng đỉnh Tiền điện tử tại Nhà Trắng hôm 8/3 cũng không đưa ra thêm thông tin cụ thể về chiến lược tiền số của chính quyền Trump. Dù Tổng thống Mỹ cam kết sẽ theo đuổi các chính sách thân thiện với tiền điện tử, những bước đi thực tế vẫn chưa rõ ràng.

Rủi ro tiềm ẩn từ bitcoin

Theo cuốn sách Blockchain, Crypto and DeFi của Marco Dimaggio (2024, NXB Wiley), hệ số beta - thước đo mức độ biến động của một tài sản so với thị trường chung - là một yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro của tiền điện tử. Bitcoin thường có hệ số beta cao, cho thấy mức độ biến động lớn hơn đáng kể so với các tài sản truyền thống.

Điều này có nghĩa là khi thị trường tăng trưởng, Bitcoin có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng ngược lại, khi thị trường suy giảm, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.

Sự thiếu ổn định của Bitcoin còn được thể hiện qua những đợt giảm giá mạnh trong lịch sử. Cuốn sách Cryptocurrency Compliance and Operations (NXB Springer International Publishing, 2021) đã chỉ ra rằng trong quá khứ, Bitcoin từng mất tới 61% giá trị chỉ trong một ngày vào năm 2013, và giảm đến 80% trong năm 2014. Những đợt sụp đổ tái diễn vào năm 2018 và có thể sẽ tiếp tục trong tương lai, do Bitcoin vẫn chủ yếu được sử dụng để đầu cơ thay vì trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến.

Cuốn sách Blockchain, Crypto and DeFi của Marco Dimaggio (2024, NXB Wiley). Ảnh: Amazon.

Hệ thống pháp lý đối với tiền điện tử cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Các tài sản số không được bảo chứng như Bitcoin được xếp vào nhóm rủi ro cao, với mức hệ số rủi ro 1.250% khi áp dụng vào các yêu cầu về vốn của ngân hàng. Các tổ chức tài chính sẽ thận trọng hơn rất nhiều khi tiếp xúc với Bitcoin, khiến khả năng mở rộng của thị trường tiền điện tử gặp nhiều khó khăn.

Hơn nữa, các nhà đầu tư tiền ảo còn phải chấp nhận rủi ro từ những cuộc tấn công mạng, lỗi hợp đồng trực tuyến hay sự sụp đổ của các sàn giao dịch. Các sự cố này đều có thể khiến nhà đầu tư mất trắng tài sản. Một ví dụ điển hình là vụ tấn công mạng vào blockchain Bitcoin SV (BSV) năm 2021 khiến giá trị của đồng tiền này lao dốc. Những sự kiện như vậy cho thấy Bitcoin không chỉ đối mặt với rủi ro thị trường mà còn có nguy cơ cao về mặt công nghệ.

Trước những biến động khó lường của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường này. Việc thiếu một cơ chế bảo vệ rõ ràng, cùng sự bất ổn định về giá và nguy cơ bị thao túng, khiến Bitcoin chưa phải là một lựa chọn đầu tư an toàn.