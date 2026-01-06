Hot girl vướng tin đồn hẹn hò thủ môn Trần Trung Kiên

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là khoảnh khắc hẹn hò của thủ môn tuyển Việt Nam Trần Trung Kiên và cô gái có ngoại hình xinh xắn nổi bật.

Trong một số bức ảnh chụp chung đang được dân mạng lan truyền, Trung Kiên và cô gái tên Nguyễn Ngọc Thiên Thanh có khoảnh khắc khoác tay tình tứ. Ở khung hình khác, nam thủ thành nổi tiếng còn đeo túi xách giúp nửa kia.

Loạt ảnh được cho là đăng trên trang cá nhân bạn gái tin đồn của Trung Kiên, song hiện tại không còn hiển thị.

Trung Kiên và Thiên Thanh cũng bấm follow trang cá nhân của nhau. Nam thủ thành thả tim một số bài đăng của đối phương những không để lại bình luận.

Những hình ảnh được cho là khoảnh khắc hẹn hò của Trung Kiên và bạn gái.

Trước đó, những tin đồn về chuyện hẹn hò của cặp đôi từng gây xôn xao sau khi Trung Kiên cùng tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng tại SEA Games 33 ở Thái Lan hồi tháng 12/2025.

Cụ thể, những người theo dõi "soi" ra hint (dấu hiệu) được cho là buổi hẹn hò của cặp đôi khi cả hai check-in cùng một không gian tương đồng tại tiệm đồ uống, vào cùng một ngày vào tháng 3/2025. Bức ảnh được Trung Kiên đăng trên Facebook cá nhân, trong khi cô nàng chia sẻ trên trang Instagram.

Trong bức hình check-in, Trung Kiên đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có chữ CK, giống với chiếc mũ "bạn gái tin đồn" đội trong bức ảnh chụp chung. Sự trùng hợp này càng khiến fan tin rằng cả hai là một cặp.

Trung Kiên và bạn gái tin đồn đăng ảnh check-in cùng thời điểm, cùng bối cảnh vào tháng 3 năm ngoái. Ảnh: Trần Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.

Thông tin về cô gái dính tin đồn hẹn hò với "nam thần thủ môn" sinh năm 2003 cũng nhanh chóng được fan tìm kiếm. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng khi không có quá nhiều người theo dõi và trang cá nhân được đặt ở chế độ riêng tư.

Thiên Thanh có vóc dáng cuốn hút, gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng phong thái dịu dàng chuẩn "nàng thơ". Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng ảnh check-in khi đi du lịch, mua sắm hay đến quán cà phê.

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng, cả Trung Kiên và Thiên Thanh đều không lên tiếng xác nhận hay đính chính.

Thiên Thanh có ngoại hình xinh nổi bật. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.

Trần Trung Kiên nổi tiếng là thủ môn tài năng và điển trai của tuyển Việt Nam. Anh có chiều cao ấn tượng 1,93 m. Sau SEA Games 33, anh được dân mạng Thái Lan mệnh danh là "thủ môn đẹp trai nhất giải đấu".

Thủ thành 22 tuổi sinh ra ở Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh nổi bật với chiều cao 1,91 m và điểm mạnh về khả năng phản xạ tốt.

Tại chung kết U23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 7/2025, Trung Kiên đã cùng các đồng đội nâng cúp chiến thắng trên sân Bung Karno (Indonesia). Anh là người góp công lớn trong kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á của tuyển U23 Việt Nam.

Dù gây sốt từ năm 2018, Trung Kiên khá kín tiếng trên mạng xã hội. Anh tập trung cho việc tập luyện và tham gia các giải đấu. Hiện tại anh đang cùng tuyển U23 Việt Nam tập luyện cho giải U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia.

Trung Kiên được ví là "nam thần thủ môn" của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trần Trung Kiên.