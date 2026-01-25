Hình ảnh đối lập của thủ môn U23 Nhật Bản, Trung Quốc ở trận chung kết

Ở trận chung kết U23 châu Á 2026, trong khi thủ môn Ruki Araki hiếm khi phải rơi vào tình huống nguy hiểm, Li Hao lại có một đêm vất vả, liên tục phải vào lưới nhặt bóng.

Trong khi Li Hao liên tục chịu sức ép từ hàng công U23 Nhật Bản, Araki có trận chung kết khá "thảnh thơi".

Tối 24/1 (giờ Việt Nam), trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc được đánh giá là thế trận một chiều khi các "Samurai xanh" phô diễn sức mạnh áp đảo trước đội bóng lần đầu vào tới chung kết.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, U23 Nhật Bản liên tục tổ chức tấn công và nhanh chóng có bàn thắng ở phút thứ 12 và 21. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại giải năm nay khung thành của thủ môn Li Hao rung lên.

Đến phút thứ 57, Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa giúp U23 Nhật Bản được hưởng phạt đền. Khi đó, thủ thành Li Hao khiến nhiều người bất ngờ khi lớn tiếng nói với Sato - người thực hiện quả phạt - bằng tiếng Anh: "Nhìn vào mắt tôi này", khiêu khích rằng anh biết hướng đối thủ sẽ đá.

Tuy nhiên, chiêu tâm lý không thành công khi Sato phản hồi bằng cú sút lạnh lùng vào khung thành thủ môn sinh năm 2004, khiến anh lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng.

Cơn "ác mộng" trong trận chung kết của Li Hao chưa dừng lại khi đến phút thứ 76, Ogura định đoạt trận đấu bằng cú sút xa, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Nhật Bản.

Khoảnh khắc thẫn thờ của Li Hao khi ngồi trước khung thành sau bàn thua thứ 4 cũng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa khi thủ môn được mệnh danh "Vạn lý trường thành" có một trận đấu quá khó khăn.

Trước chung kết, Li Hao là một trong những gây ấn tượng khi bảo vệ khung thành U23 Trung Quốc một cách xuất sắc. Suốt 5 trận đấu, anh có nhiều pha cứu thua cho đội nhà, giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới. Phải đến khi gặp U23 Nhật Bản, Li Hao mới gục ngã.

Arakia nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, trận chung kết lại diễn ra khá "thảnh thơi" với Ruki Araki. Nhiều dân mạng Việt Nam còn đùa rằng không thể nhớ mặt thủ môn cao 1,94 m bởi anh gần như không xuất hiện trên màn hình trận chung kết. Khí thế áp đảo và hàng phòng ngự gần như không thể xuyên thủng của U23 Nhật Bản giúp Araki không gặp nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, vai trò của Araki ở U23 Nhật Bản không hề kém cạnh những cái tên khác. Tại giải đấu năm nay, anh cũng cho thấy phong độ ấn tượng, kết hợp với đồng đội tạo thành lá chắn thép nơi khung thành "Samurai xanh".

Ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Jordan, khi hai đội không thể phân thắng bại sau 120 phút, chính Araki đã tỏa sáng trên chấm luân lưu khi cản phá thành công hai cú sút của đối thủ, góp công lớn giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-2, tiến vào bán kết.

Thủ môn sinh năm 2007 cũng là người giành danh hiệu "Thủ môn hay nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026", dù trước đó Li Hao là ứng viên sáng giá.