Phản ứng của Đình Bắc khi giành Vua phá lưới U23 châu Á

Nguyễn Đình Bắc đi vào lịch sử khi bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Rạng sáng 25/1 (giờ Việt Nam), Đình Bắc khép lại hành trình rực rỡ tại VCK U23 châu Á 2026 với danh hiệu cá nhân cao quý “Vua phá lưới”. Tại giải, U23 Việt Nam ghi 10 bàn, trong đó Đình Bắc có 4 bàn. Con số này cho thấy vai trò nổi bật của tiền đạo áo số 7.

Số pha lập công của Đình Bắc bằng với Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon). Trong đó, Sato và Đình Bắc có 2 kiến tạo.

Sato thi đấu 446 phút, trong khi Đình Bắc là 361 phút. Xét theo quy chế của AFC, Đình Bắc thi đấu ít hơn 85 phút nên giành danh hiệu Vua phá lưới. Đây là cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Đình Bắc bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân. “Trời ơi!”, anh viết ngắn gọn và nhận về “cơn mưa” lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Sau đó, Đình Bắc cũng chia sẻ bài viết của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nói về mình với dòng chú thích: “4 bàn thắng. 2 kiến tạo. Anh ấy không chỉ tham gia, anh ấy hoàn toàn áp đảo. Đội trưởng Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới”.

Dưới bài đăng, nhiều cổ động viên Việt Nam bày tỏ niềm tự hào: “Quá đẳng cấp”, “Nói gì nữa giờ, Việt Nam mãi đỉnh”, “Lịch sử U23 Việt Nam ghi tên em. Niềm tự hào của cả dân tộc”.

Trên website, AFC cũng dành lời khen ngợi cho ngôi sao U23 Việt Nam: “Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc tại Saudi Arabia 2026 trở nên ấn tượng hơn cả là việc tiền đạo này chỉ đá chính 2 trong 6 trận của Việt Nam, với số phút đấu ít hơn do chấn thương”.

Xuyên suốt VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc không chỉ đóng vai trò mũi nhọn tấn công, mà còn là điểm tựa tinh thần cho cả đội. Anh luôn là cái tên được đồng đội tìm đến đầu tiên khi cần tạo đột biến.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội ghi các bàn thắng quan trọng ở trận gặp U23 Jordan, chủ nhà Saudi Arabia, UAE, góp công giúp U23 Việt Nam tiến vào bán kết.

Ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, Đình Bắc là tâm điểm của trận đấu trên sân King Abdullah Sport City. Cầu thủ mang áo số 7 là người thực hiện pha kiến tạo mở ra bàn thắng cho U23 Việt Nam, đồng thời cũng chính anh ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức.

Tối 24/1, Đình Bắc trở thành ngôi sao được “săn đón” nhất khi cùng U23 Việt Nam trở về sau hành trình U23 châu Á 2026 thành công ở Saudi Arabia. Chia sẻ với truyền thông, anh cho biết mình muốn ngủ bù và ăn các món ăn của Hà Nội như phở do xa nhà lâu ngày, nhớ đồ ăn Việt Nam.