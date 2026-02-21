Văn Thanh đưa bạn gái về quê ăn Tết

|
Ngày 20/2, Trần Bích Hạnh - bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh - chia sẻ loạt ảnh diện áo dài thướt tha, chụp hình tình tứ bên bạn trai trong ngày du xuân. Cô viết: "Mùng 4 du xuân cùng gia đình. Năm mới an khang thịnh vượng nha mọi người". Trước đó, trên story cá nhân, Bích Hạnh cho biết năm nay cô đón Tết tại quê nhà bạn trai ở Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Cô bày tỏ: "Năm ngoái không kịp đón Tết nhà mới, năm nay đón Tết nhà mới cùng với mẹ là sướng nhất nhì". Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
|
Trong khi đó, MC Huyền Trang (Mù Tạt) đăng tải hình ảnh đưa hôn phu - cầu thủ Phạm Đức Huy - về ăn Tết cùng gia đình cô. Nữ MC viết ngắn gọn: "Hết Tết". Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc và mong chờ đám cưới của cặp đôi trong năm mới. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
|
Trong ngày mùng 4, vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng nhau dịp đầu năm. Tết năm nay, Văn Hậu tranh thủ quây quần bên gia đình nhỏ trước khi tập trung sớm với đội Công an Hà Nội. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Facebook.
|
Cũng như đồng đội Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải cũng ăn Tết sớm trước khi bước vào chuỗi tập luyện và thi đấu xuyên Tết sắp tới. Anh và vợ là Chu Thanh Huyền đón năm mới tại cả hai bên nội, ngoại. Đại gia đình quây quần trong những bộ áo dài truyền thống, lưu lại nhiều bức ảnh chung. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.
|
Đặc biệt, gia đình trung vệ Quế Ngọc Hải năm nay có dịp đón Tết kết hợp mừng sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái thứ ba vào mùng 4. Trước đó, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), gia đình Quế Ngọc Hải đăng bức ảnh chụp chung và chúc mừng năm mới trong khoảnh khắc sum vầy đầu năm. Ảnh: Quế Ngọc Hải/Facebook.
|
Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng con gái tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Anh viết: "Người thương. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc". Trước đó, anh cũng đăng hình cùng con trai bắn pháo hoa trước ngôi nhà riêng tại Hà Nội, cả hai diện áo đỏ trong ngày đầu năm. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
|
Tối mùng 2 Tết, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ hình ảnh gia đình đón năm mới tại TP.HCM. Trước đó, vợ chồng anh cùng bố mẹ và em gái quây quần ăn tiệc tất niên trong khoảnh khắc đón giao thừa và cùng nhau trang trí nhà cửa với mai, cúc. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.