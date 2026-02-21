Văn Thanh đưa bạn gái về quê ăn Tết

Ngày 20/2, Trần Bích Hạnh - bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh - chia sẻ loạt ảnh diện áo dài thướt tha, chụp hình tình tứ bên bạn trai trong ngày du xuân. Cô viết: "Mùng 4 du xuân cùng gia đình. Năm mới an khang thịnh vượng nha mọi người". Trước đó, trên story cá nhân, Bích Hạnh cho biết năm nay cô đón Tết tại quê nhà bạn trai ở Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Cô bày tỏ: "Năm ngoái không kịp đón Tết nhà mới, năm nay đón Tết nhà mới cùng với mẹ là sướng nhất nhì". Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.