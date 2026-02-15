Văn Thanh và 'chị đẹp' gymer hẹn hò gây chú ý

Ngày Valentine, cầu thủ Vũ Văn Thanh chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn cùng bạn gái Trần Bích Hạnh, được nhiều người giục cưới.

Văn Thanh "cool ngầu" khi chụp ảnh cùng bạn gái Trần Bích Hạnh ngày Valentine. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Tối 14/2, Văn Thanh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hẹn hò dịp Valentine với bạn gái Bích Hạnh. "Hot girl phòng gym" gợi cảm trong chiếc váy trắng dáng corset ôm sát phần thân trên, tôn đường cong nóng bỏng. Trong khi đó, Văn Thanh lựa chọn sơ mi đen tối giản, kết hợp kính râm trông khá "ngầu".

"Khắc chế cứng. Happy Valentine’s Day", nam hậu vệ hài hước viết. Bài đăng của anh nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích cùng bình luận từ bạn bè, người hâm mộ. Tiền vệ Phan Văn Đức giục: "Cưới thôi bạn yêu". Bích Hạnh vui vẻ đáp lại: "Bạn không phải lo".

Văn Thanh (sinh năm 1996) và Bích Hạnh (sinh năm 1993) là cặp cầu thủ - WAG nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cặp đôi công khai mối quan hệ đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam hậu vệ.

Từ khi công khai hẹn hò, Văn Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái trong các dịp đặc biệt. Dù bận rộn tập luyện và thi đấu ở TP.HCM, cầu thủ quê Hải Dương vẫn sắp xếp thời gian ra Hà Nội thăm người yêu.

Văn Thanh thể hiện sự yêu chiều Bích Hạnh khi anh từng mua một căn nhà và để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Tiền lương và thưởng hàng tháng của nam cầu thủ cũng được đăng ký nhận qua tài khoản của nửa kia. "Công việc hay các quyết định lớn nhỏ, anh ấy luôn hỏi ý kiến tôi trước. Còn tôi thì ủng hộ mọi lựa chọn của anh", Bích Hạnh từng cho biết.

Bên cạnh đó, Văn Thanh nhiều lần tặng bạn gái các món quà giá trị như điện thoại đời mới hay chuyển khoản gần 500 triệu đồng khi cô bị ốm.

Tháng 9/2025, khi Văn Thanh phẫu thuật điều trị chấn thương cổ chân, Bích Hạnh đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để ở cạnh và chăm sóc anh trong thời gian điều trị. Ngày 27/1, vào sinh nhật Bích Hạnh, Văn Thanh đăng tải bức ảnh tình cảm bên bạn gái kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới bớt cằn nhằn cho anh được nhờ. Yêu em". Cả hai vẫn chưa tiết lộ về kế hoạch hôn nhân.